Za ova tri znaka život se u 2026. pretvara u bajku

Izvor:
Magazin novosti
09.01.2026
09:34
Komentari:0
Astrološki aspekti koji nas očekuju donose energiju prosperiteta kakva se nije osjetila decenijama. Dok su prethodne godine bile period lekcija i iskušenja, 2026. godina donosi naplatu svih dugova – ali u vašu korist. Saznajte koji su to znaci pred kojima se otvaraju rajska vrata izobilja.
Jupiter, planeta sreće i širenja, pravi ključne aspekte koji će direktno uticati na finansijske sektore određenih znakova. Ovo nije samo prolazna sreća na lutriji; riječ je o dugoročnom stvaranju kapitala i prilikama koje mijenjaju životni stil iz korijena. Ako pripadate jednom od sljedeća tri znaka, pripremite se za scenario iz snova.
Banja Luka
Patrijarh Porfirije u Banjaluci služi liturgiju povodom krsne slave i Dana Republike
Za Bikove, bogatstvo u 2026. godini nije iznenađenje, već nagrada za nevjerovatnu upornost. Uran, koji je godinama boravio u vašem znaku i donosio haotične promjene, konačno stabilizuje svoju energiju uz podršku Jupitera.
Očekujte priliv novca kroz nekretnine ili dugoročne investicije koje ste davno otpisali. Ono što ste gradili tiho i strpljivo, sada počinje da donosi plodove koji će Vam omogućiti život na visokoj nozi. Vaša prirodna sposobnost da upravljate resursima sada dobija kosmičku podršku bez presedana.
Ekonomija
Lista najbogatijih ljudi u regionu: BiH dobila prvog milijardera
Lavovi, pripremite se za aplauz koji ste dugo čekali. Vaša harizma i liderske sposobnosti u 2026. godini postaju vaša najvrednija valuta. Zvijezde ukazuju na to da će se vaši hobiji ili kreativni projekti pretvoriti u ozbiljne poslovne imperije.
Ne plašite se da zatražite povišicu ili pokrenete sopstveni biznis, jer je uspjeh gotovo zagarantovan. Univerzum vam šalje poruku da je vrijeme da zasijate punim sjajem, a finansijska nagrada će pratiti vašu hrabrost. Ovo je godina kada vaš autoritet postaje neupitan, a novčanik pun.
Sa Plutonom koji se čvrsto pozicionira u vašem znaku, Vodolije ulaze u eru potpune transformacije. Vaše vizionarske ideje, koje su drugima možda djelovale čudno, sada postaju temelj za bogatstvo u 2026. godini. Tehnologija, internet poslovanje i moderne nauke su polja gdje vas čeka najveći profit.
Republika Srpska
Minić: Nema institucije koja može da zabrani da slavimo Dan Republike
Novac vam dolazi kroz nekonvencionalne kanale i iznenadne prilike. Budite otvoreni za saradnju sa strancima i neobične poslovne ponude – upravo u onome što djeluje rizično, za vas se krije najveća dobit.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Srbija
3 h0
Društvo
3 h0
Zanimljivosti
15 h0
Zanimljivosti
17 h0
Zanimljivosti
21 h0
Zanimljivosti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Trenutno na programu