Snijeg donio probleme, pojedina mjesta u Srbiji šesti dan bez struje

Obilne snježne padavine u Srbiji su u pojedinim mjestima napravile ozbiljne poteškoće u saobraćaju i snabdijevanju električnom energijom.

Vanredna situacija na snazi je u Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, delu Prijepolja i Vladimircima, zbog snijega i nestanka električne energije usljed oštećenja elektroenergetske mreže.

U Loznici već šesti dan nema struje, a otklanjanje kvarova je otežano i činjenicom da su svi dalekovodi u brdsko planinskim područjima gdje su veliki smetovi i nepristupačan teren, a najveći kvarovi su otkriveni na dalekovodu između Loznice i Malog Zvornika.

Pojedine mjesne zajednice na području opštine Loznica dobili struju, a više informacija biće poznato nakon sastanka Gradskog štaba za vanredne situacije koji će biti održan tokom prijepodneva.

Načelnik sektora za vanredno pozorenje i rane najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović rekao je da je kombinacija jakog mraza i ledene kiše trenutno najopasnija meteorološka pojava u Srbiji.

Kako je upozorio, najveću opasnost u narednim danima predstavljaće poledica, naročito ona koja se stvara ispod snježnog pokrivača, zbog čega je na snazi narandžasti meteo-alarm i poziv na pojačan oprez.

- Iako je jutro bez padavina, u popodnevnim i večernjim satima očekuje se ledena kiša, prije svega u Vojvodini, Beogradu i kasnije na istoku zemlje. Temperature su izuzetno niske, sa jakim mrazevima i do minus 18 stepeni, ali takvi uslovi nisu neuobičajeni gledano kroz istorijske podatke - rekao je Mihajlović za RTS.