Logo
Large banner

Slavimo Dan Republike, šaljite nam vaše fotografije

09.01.2026

08:37

Komentari:

0
Славимо Дан Републике, шаљите нам ваше фотографије
Foto: ATV

Republika Srpska danas slavi 34. rođendan.

Proslavimo zajedno Dan Republike, a kako bismo na najbolji način prenijeli dio atmosfere širom Srpske, očekujemo da nam pošaljete fotografije obilježavanja ovog svečanog dana iz vašeg mjesta.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Naš izbor je okupljanje oko naše svetinje - Srpske koja je rođena za vječnost

Šaljite nam fotografije na kojima su istaknute zastave Srpske na stambenim objektima ili, pak, prenesite dio praznične atmosfere iz svojih domova.

Vaše fotografije objavljujemo tokom dana na našem portalu i društvenim mrežama.

Dan Republike: Građani okačili zastave

Fotografije, sa potpisom autora i grada, možete slati na vajber broj 066/585/800.

Podijeli:

Tag:

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност

Republika Srpska

Dodik: Naš izbor je okupljanje oko naše svetinje - Srpske koja je rođena za vječnost

3 h

5
''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

Republika Srpska

''Obnoviti jedinstvo, slobodarski i patriotski duh''

3 h

0
Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

Republika Srpska

Podignute rampe na auto-putevima; Višković: Doprinos obilježavanju i svečanom defileu

4 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Uprkos izazovima, Srpska sve jača

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Počeo svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner