Slavimo Dan Republike, šaljite nam vaše fotografije

09.01.2026
08:37
Komentari:0
Republika Srpska danas slavi 34. rođendan.
Proslavimo zajedno Dan Republike, a kako bismo na najbolji način prenijeli dio atmosfere širom Srpske, očekujemo da nam pošaljete fotografije obilježavanja ovog svečanog dana iz vašeg mjesta.
Republika Srpska
Dodik: Naš izbor je okupljanje oko naše svetinje - Srpske koja je rođena za vječnost
Šaljite nam fotografije na kojima su istaknute zastave Srpske na stambenim objektima ili, pak, prenesite dio praznične atmosfere iz svojih domova.
Vaše fotografije objavljujemo tokom dana na našem portalu i društvenim mrežama.
Fotografije, sa potpisom autora i grada, možete slati na vajber broj 066/585/800.
Republika Srpska
3 h5
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
12
08
12
04
12
03
12
00
11
56
Trenutno na programu