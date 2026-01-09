Slavimo Dan Republike, šaljite nam vaše fotografije

Proslavimo zajedno Dan Republike, a kako bismo na najbolji način prenijeli dio atmosfere širom Srpske, očekujemo da nam pošaljete fotografije obilježavanja ovog svečanog dana iz vašeg mjesta.

Republika Srpska Dodik: Naš izbor je okupljanje oko naše svetinje - Srpske koja je rođena za vječnost

Šaljite nam fotografije na kojima su istaknute zastave Srpske na stambenim objektima ili, pak, prenesite dio praznične atmosfere iz svojih domova.

Vaše fotografije objavljujemo tokom dana na našem portalu i društvenim mrežama.

Dan Republike: Građani okačili zastave

Fotografije, sa potpisom autora i grada, možete slati na vajber broj 066/585/800.