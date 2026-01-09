Dodik: Naš izbor je okupljanje oko naše svetinje - Srpske koja je rođena za vječnost

"Slavimo naš suverenitet, identitet, tradiciju i naše ognjište. Naš izbor je uvijek bio mir, jedinstvo i okupljanje oko naše svetinje Republike Srpske, koja je rođena za vječnost. Srećan Dan Republike Srpske", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Srećan Dan Republike Srpske! pic.twitter.com/nx5iiHZAZe — Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 9, 2026