Logo
Large banner

Dodik: Naš izbor je okupljanje oko naše svetinje - Srpske koja je rođena za vječnost

09.01.2026

08:26

Komentari:

5
Додик: Наш избор је окупљање око наше светиње - Српске која је рођена за вјечност
Foto: ATV

Danas slavimo dan kada je rođena Republika Srpska, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Slavimo naš suverenitet, identitet, tradiciju i naše ognjište. Naš izbor je uvijek bio mir, jedinstvo i okupljanje oko naše svetinje Republike Srpske, koja je rođena za vječnost. Srećan Dan Republike Srpske", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (5)
Large banner

Više iz rubrike

''Обновити јединство, слободарски и патриотски дух''

Republika Srpska

''Obnoviti jedinstvo, slobodarski i patriotski duh''

3 h

0
Подигнуте рампе на ауто-путевима; Вишковић: Допринос обиљежавању и свечаном дефилеу

Republika Srpska

Podignute rampe na auto-putevima; Višković: Doprinos obilježavanju i svečanom defileu

4 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Uprkos izazovima, Srpska sve jača

4 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Srpska trajna garancija zaštite prava Srba u BiH

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner