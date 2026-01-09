Minić: Srpska trajna garancija zaštite prava Srba u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je stvaranje Srpske u kovitlacu istorijskih neprilika bio jedini mogući put za srpski narod, te da Republika Srpska ostaje jedina trajna garancija zaštite prava srpskog naroda u BiH.

Minić je građanima Srpske čestitao 9. januar - Dan Republike Srpske i Dan boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

"Na ovaj veliki dan, neizmjerno smo ponosni na sve one koji su dali svoj doprinos da danas imamo svoju Republiku i da, u miru i slobodi, obilježavamo dan njenog osnivanja", naveo je Minić u čestitki.

On je poželio da ovaj dan bude prilika da se svi prisjete svojih najbližih - braće, sestara, sinova, prijatelja i rođaka koji su u temelje Republike ugradili ono najsvetije - svoje živote.

"Da nije boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ne bi bilo ni nas. Dugujemo im što su, u tim teškim vremenima, kad se činilo da se sve urotilo protiv nas, stali na stranu svog naroda i odbranili naše pravo da živimo na vjekovnim ognjištima", naglasio je Minić.

On je dodao da je u proteklom vremenu pređen težak i turbulentan put.

"Od rata, gdje smo se borili za opstanak, preko postizanja dejtonskog kompromisa o izgledu današnje BiH i Srpske, pa sve do, gotovo svakodnevnih pokušaja urušavanja našeg ustavno - pravnog položaja, kojim svjedočimo i danas", podsjetio je Minić.

Republika Srpska Povodom Dana Republike besplatna vožnja na svim dionicama auto-puteva

On je poručio da je zadatak organa Srpske da se Republika odupre pritiscima i gradi ovdašnje društvo na putu mira, prosperiteta i suživota sa ostalim narodima, kako bi bila bolja i uspješnija, na zadovoljstvo svih koji u njoj žive.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.