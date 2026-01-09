Logo
U tri grada izmjereno -17: Osvanulo ledeno jutro

09.01.2026

07:24

У три града измјерено -17: Освануло ледено јутро
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

U Srbiji je, kako je i najavljivano, osvanulo najhladnije jutro od početka zime, a ovakvu hladnoću sa snijegom i ledom mlađe generacije teško da pamte.

Prema najnovijim podacima sa sajta RHMZ, u 6 časova jutros, u tri mjesta u Srbiji izmjereno je -17 stepeni Požegi, Sjenici i Smederevskoj Palanci.

avion

Svijet

Skoro 100 letova otkazano zbog zimske oluje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je alarme za čitavu zemlju, a u većem dijelu teritorije na snazi je narandžasti meteoalarm, što znači da je vrijeme opasno i da građani treba da budu posebno oprezni.

Ovog jutra najhladnije je u tri grada u Srbiji – Požegi, Sjenici i Smederevskoj Palanci, gdje je izmjereno čak -17 stepeni. U Beogradu je -6.

Vremenska prognoza za danas

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) u vremenskoj prognozi za danas najavio je da će ujutru biti malo do umjereno oblačno i veoma hladno vrijeme sa jakim mrazom.

Снијег

Svijet

Snježna oluja upalila crveni meteoalarm širom zemlje

Poslije najhladnijeg jutra, u toku dana slijedi nešto toplije vrijeme.

Vjetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, a ono što izaziva jezu jeste – najniža temperatura stura će biti od -16 na sjeveru i zapadu do -4 stepeni na istoku zemlje, a najviša od -1 do 4 stepena.

Za veći dio Srbije na snazi je “narandžasti” meteoalarm koji znači da je vrijeme opasno.

СПЦ

Društvo

Danas je Sveti Stefan: Vjeruje se da žene treba da urade ovo

– Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svjestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savjete koje daju nadležne državne službe – navodi RHMZ.

