Prevrnuo se kamion pun piva: Teret rasut po putu

Oko 15 časova došlo je do saobraćajne nezgode u blizini Velike Grede, u Srbiji, kada se kamion koji je prevozio gajbe piva prevrnuo na bok. Na fotografiji sa lica mjesta vidi se teretno vozilo oboreno pored puta, dok su kolovoz i okolno zemljište prekriveni snijegom.

Zasad nije poznato da li u ovoj nezgodi ima povrijeđenih, kao ni šta je tačan uzrok prevrtanja kamiona. Pretpostavlja se da su otežani zimski uslovi, klizav kolovoz i smanjena vidljivost doprinijeli nesreći.

Saobraćaj na ovom dijelu puta odvijao se usporeno, a na terenu su nadležne službe koje rade na uklanjanju vozila i rasutog tereta, kao i na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.