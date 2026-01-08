Izlio se Ibar, građani se evakuišu

U Sjevernoj Mitrovici došlo je do izlivanja Ibra, zbog čega je iz stambenih zgrada kraj rijeke evakuisano desetak stanara, rekao je gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Milan Radojević.

Radojević je istakao da vatrogasci, koji pomažu ugroženim ljudima na terenu, apeluju na ostale stanare u tom dijelu grada da se sklone na sigurno dok se situacija ne stavi pod kontrolu.

- Angažovali smo veliku grupu volontera koja će asistirati vatrogascima u punjenju džakova sa pijeskom. Takođe, radićemo i na prikupljanju vode za piće, pošto situacija u ovom trenutku nije dobra, ali sve službe smo stavili na raspolaganje - rekao je Radojević za TV Most.

On je naveo da vatrogasci, spasioci i volonteri čine sve da situaciju stave pod kontrolu.