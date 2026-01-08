Logo
Izlio se Ibar, građani se evakuišu

08.01.2026

15:39

Излио се Ибар у Косовској Митровици
Foto: YouTube/Screenshot/KosovoOnline

U Sjevernoj Mitrovici došlo je do izlivanja Ibra, zbog čega je iz stambenih zgrada kraj rijeke evakuisano desetak stanara, rekao je gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Milan Radojević.

Radojević je istakao da vatrogasci, koji pomažu ugroženim ljudima na terenu, apeluju na ostale stanare u tom dijelu grada da se sklone na sigurno dok se situacija ne stavi pod kontrolu.

Петарде

Hronika

Nekoliko dječaka završilo u bolnici zbog petardi

- Angažovali smo veliku grupu volontera koja će asistirati vatrogascima u punjenju džakova sa pijeskom. Takođe, radićemo i na prikupljanju vode za piće, pošto situacija u ovom trenutku nije dobra, ali sve službe smo stavili na raspolaganje - rekao je Radojević za TV Most.

On je naveo da vatrogasci, spasioci i volonteri čine sve da situaciju stave pod kontrolu.

Ibar

Kosovska Mitrovica

Poplave

