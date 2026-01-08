Sa tržišta hitno povučen električni trotinet: Postoji velika opasnost od povreda

RAPEX sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbjednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti električnog trotineta te povlačenju istog iz prodaje.

Kako se navodi u obavještenju tokom vožnje, cijev koja povezuje upravljački mehanizam sa platformom za stajanje može se potpuno prelomiti. Vozač može izgubiti kontrolu i pasti na kolovoz, pri čemu može zadobiti povrede.

Republika Srpska U Banjaluci ceremonija otkrivanja Centralnog spomen-obilježja borcima

Ovaj električni trotinet može da razvije maksimalnu brzinu od 20 km/hr a prodaje se putem interneta, naročito preko Amazona.

Podaci o proizvodu

Proizvod: Električni trotinet

Naziv: e.Gear eScooter EG 3178

Brend: TrekStor

Svijet Britanski general: Kakva podrška Ukrajini, nemamo čime

Broj serije: EG31YFJA070

Tip / broj modela: e.Gear eScooter EG 3178

Zemlja porijekla: Njemačka