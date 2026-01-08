Sa tržišta hitno povučen električni trotinet: Postoji velika opasnost od povreda

Izvor:
08.01.2026
RAPEX sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbjednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti električnog trotineta te povlačenju istog iz prodaje.
Kako se navodi u obavještenju tokom vožnje, cijev koja povezuje upravljački mehanizam sa platformom za stajanje može se potpuno prelomiti. Vozač može izgubiti kontrolu i pasti na kolovoz, pri čemu može zadobiti povrede.
Ovaj električni trotinet može da razvije maksimalnu brzinu od 20 km/hr a prodaje se putem interneta, naročito preko Amazona.
Proizvod: Električni trotinet
Naziv: e.Gear eScooter EG 3178
Brend: TrekStor
Broj serije: EG31YFJA070
Tip / broj modela: e.Gear eScooter EG 3178
Zemlja porijekla: Njemačka
