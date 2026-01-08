Djevojčica (16) pronađena mrtva u hotelskoj sobi

Šesnaestogodišnja djevojčica pronađena je mrtva u hotelskoj sobi u Beču.

Kako je otkriveno u istrazi novinskog programa "Cajt im Bild 2", detalji o okolnostima njene smrti još uvijek nisu poznati.

Prema riječima Belinde Platner, šefice dječije i adolescentne psihijatrije u Salcburgu, naročito su ugrožene djevojčice koje dolaze iz teških porodičnih okolnosti ili žive u hraniteljskim porodicama.

"Trenutno bilježimo znatno veći broj mladih koji koriste droge. Bar u Salcburgu, ovakva situacija do sada nije bila prisutna u ovom obimu", izjavila je Platner za ORF, Austrijski javni servis.

Ona je upozorila da su djevojčice uzrasta od 14 do 16 godina posebno na meti dilera, i to najčešće na glavnoj željezničkoj stanici u Salcburgu.

"Djevojčice navode da im prilaze mladići arapskog porijekla, koji im nude drogu i obećavaju još više narkotika u Beču. Mnoge od njih potom odlaze sa njima", navela je psihijatar.

Prema svjedočenjima više mladih osoba, nakon dolaska u Beč djevojčice se odvode u stanove, na primjer u opštini Brigitenau. Tamo im se nude kokain ili kristalni met, u početku bez novčane nadoknade.

"Ubrzo se situacija mijenja. Djevojke se nagovore da ostanu nekoliko dana, služe muškarcima i žive sa njima. U početku im se pokazuje poštovanje, ali to često prerasta u seksualno zlostavljanje i izuzetno ponižavajuće postupanje", upozorava Platner.

Psihijatar je već podnijela prijavu policiji u Beču. Sedište državne policije potvrdilo je za ORF da je istraga u toku, ali je istaklo da se, zbog osjetljivosti slučaja i istražnih razloga, za sada neće iznositi dodatni detalji.

Stručnjaci upozoravaju da je riječ o ozbiljnom društvenom problemu koji zahtijeva hitnu reakciju nadležnih institucija, bolju zaštitu najugroženijih maloljetnika i snažniju prevenciju zloupotrebe droga.