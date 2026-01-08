Logo
Zaharova: Vojska i vojni objekti Zapada u Ukrajini – legitimni ciljevi Moskve

Izvor:

Sputnjik

08.01.2026

12:27

Razmiještanje snaga i vojnih objekata Zapada u Ukrajini smatraće se intervencijom koja predstavlja bezbjednosnu prijetnju, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarišući plan niza zapadnih zemalja za dalju militarizaciju Ukrajine.

Ona je takođe dodala da će zapadne jedinice i vojni objekti u Ukrajini biti smatrani legitimnim borbenim ciljevima.

Dokument zapadne "koalicije voljnih" i Kijeva o "bezbjednosnim garancijama" je izuzetno daleko od mirnog rješenja i usmjeren je na nastavak militarizacije, ocijenila je ona.

Zaharova je podsjetila da su šestog januara u Parizu, učesnici takozvane koalicije voljnih, predvođene Velikom Britanijom i Francuskom, potpisali deklaraciju sa kijevskim režimom pod nazivom "Pouzdane bezbjednosne garancije za čvrst i trajan mir".

Prema njenim riječima, ključni element dokumenta je "razmještanje određenih "multinacionalnih snaga" na ukrajinskoj teritoriji, koće članovi "koalicije" morati da formiraju kako bi olakšali "obnovu" ukrajinskih Oružanih snaga i osigurali "obuzdavanje" Rusije nakon prestanka neprijateljstava."

Ona je napomenula da je mirno rješenje moguće samo uz povratak Ukrajine u status nesvrstane države, njenu demilitarizaciju i denacifikaciju, i priznavanje trenutnih teritorijalnih realnosti.

Svi ovi ciljevi će nesumnjivo biti postignuti ili političkim i diplomatskim sredstvima ili u okviru Specijalne vojne operacije.

U utorak 6. januara u Parizu je održan sastanak na visokom nivou "koalicije voljnih", gdje su, između ostalog, razmatrane takozvane bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

Na sastanku su učestvovali i specijalni izaslanik predsjednika SAD Stiv Vitkof i zet američkog lidera Džared Kušner.

Prema dokumentu dogovorenom nakon sastanka, "koalicija voljnih" se dogovorila da nastavi dugoročnu vojnu podršku Ukrajini, a lideri su potpisali deklaraciju o namjeri da rasporede trupe u Ukrajinu u slučaju zaključenja mirovnog sporazuma.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ranije je saopštilo da je svaki scenario koji uključuje raspoređivanje trupa zemalja-članica NATO-a u Ukrajini kategorički neprihvatljiv za Rusiju i rizikuje oštru eskalaciju.

Ministarstvo je izjave Velike Britanije i drugih evropskih zemalja u vezi sa mogućim raspoređivanjem trupa članica NATO-a u Ukrajini nazvalo podsticanjem na nastavak borbenih dejstava.

Marija Zaharova

