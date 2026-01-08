Vocap uvodi novu funkciju

Vocap uvodi nove funkcije koje imaju za cilj da grupni razgovori budu interaktivniji i personalizovaniji.

Među najzapaženijim novitetima su prilagodljive oznake uloga, koje omogućavaju korisnicima da se identifikuju sa određenim nazivom ili ulogom u svakoj grupi. Ova funkcija je zabavan i praktičan način da pokažete ko ste ili šta radite u različitim razgovorima.

Na primjer, u porodičnoj grupi možete biti označeni kao „Anin tata“, dok u grupi vašeg fudbalskog tima možete biti „Golman“. Vocap ističe da ova fleksibilnost odražava različite uloge koje ljudi imaju u životu, a sada ih možemo prikazivati i u digitalnim razgovorim

Prelazak ka privatnim razgovorima

Porast korišćenja privatnih poruka odražava širi trend: ljudi se sve više udaljavaju od javnih društvenih mreža i prelaze na intimnije prostore. Mnogi korisnici sada dijele novosti u privatnim porukama i grupama, bez izlaganja i negativnosti koje se često sreću na velikim platformama.

Ovaj trend je natjerao aplikacije poput Vocapa da inoviraju i učine grupne interakcije smislenijim. Fokusiranjem na male grupe, Vocap želi da razgovori budu bezbjedniji, bolje organizovani i prilagođeni ulozi ili ličnosti svakog člana.

Tekstualni stikeri oživljavaju razgovore

Još jedna zanimljiva funkcija su tekstualni stikeri, koji omogućavaju korisnicima da bilo koju riječ pretvore u vizuelno privlačan stiker. Umjesto običnog teksta, sada možete naglasiti poruke pomoću prilagođenih dizajna, čineći razgovore zabavnijim i izražajnijim.

Vocap takođe omogućava dodavanje novih stikera direktno u lične pakete stikera, bez potrebe da ih prvo pošaljete u razgovoru. Ovo pojednostavljuje proces za sve koji vole da personalizuju svoje razgovore kreativnim elementima.

Podsjetnici za događaje olakšavaju organizaciju

Planiranje u grupnim razgovorima sada je mnogo jednostavnije zahvaljujući podsjetnicima za događaje. Korisnici sada mogu kreirati događaje unutar grupe i postaviti prilagođene rane podsjetnike za sve učesnike, tako da svi budu obaviješteni i na vrijeme.

Ova funkcija je posebno korisna za društvena okupljanja, virtuelne sastanke ili opuštene susrete. Nema više propuštenih poziva ili zaboravljenih događaja svi dobijaju podsetnik na vreme, što čini koordinaciju u grupi mnogo lakšom.

Zašto su ove novosti važne

Ove funkcije pokazuju posvećenost Vocapa da grupni razgovori budu dinamičniji i korisniku prijatniji. Od oznaka uloga, preko stikera do podsetnika, aplikacija odgovara na rastuću potrebu za privatnijim i personalizovanijim digitalnim prostorima.

Kako korišćenje Vocapa nastavlja da raste u zapadnim zemljama, verovatno je da će korisnici biti pozvani u više grupa nego ikada ranije. Ove novosti ne samo da čine učestvovanje zabavnijim, već i pomažu da razgovori budu organizovaniji i smisleniji.