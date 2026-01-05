Google testira mnogo brži AI model za slike

Google testira novi AI model za generisanje slika pod nazivom Nano Banana 2 Fleš, koji bi trebalo da bude brži od postojećeg Nano Banana Pro (ali ne i moćniji). Novi model je dio Gemini Fleš linije, koju kompanija opisuje kao svoju najbržu generativnu AI (LLM) ponudu.

Očekuje se da će Nano Banana 2 Fleš , kao i ostali Fleš modeli, nuditi veće brzine rada i povoljniju cijenu u odnosu na prethodne verzije. Istovremeno, potvrđeno je da ovaj model neće biti jednako moćan kao Nano Banana Pro, koji trenutno predstavlja najnaprednije rješenje kompanije za generisanje i obradu slika.

Nano Banana 2 Fleš model je primjećen na mreži X, gd‌je je informaciju podijelio MarsForTech, poznat po ranijim otkrićima vezanim za Gemini modele. Za sada nema zvaničnih detalja o datumu dostupnosti ili punim tehničkim specifikacijama.

Trenutno, Nano Banana Pro, poznat i kao Gemini 3 Pro Image, predstavlja vrh ponude kompanije Google kada je riječ o generisanju i uređivanju slika. Ovaj model je namijenjen zahtjevnijem kreativnom radu, gd‌je su preciznost, bolje razumijevanje korisničkih zahtjeva i čistiji rezultati ključni. Zahvaljujući snažnijem rezonovanju i širem poznavanju realnog svijeta, sposoban je da tekst ili referentni sadržaj pretvori u jasne vizuale poput prototipova, dijagrama, storiborda, infografika, pa čak i prikaza u stilu recepata ili vremenske prognoze, uključujući i podatke u realnom vremenu kada je povezan sa pretragom.

Očekuje se da će Nano Banana 2 Fleš ponuditi slične mogućnosti, ali uz kompromis u snazi u odnosu na Pro verziju, uz fokus na brzinu i pristupačnost, prenosi "PCpress".