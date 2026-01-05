Logo
Large banner

Google testira mnogo brži AI model za slike

05.01.2026

08:48

Komentari:

0
Laptop, Google, računar
Foto: Pexels

Google testira novi AI model za generisanje slika pod nazivom Nano Banana 2 Fleš, koji bi trebalo da bude brži od postojećeg Nano Banana Pro (ali ne i moćniji). Novi model je dio Gemini Fleš linije, koju kompanija opisuje kao svoju najbržu generativnu AI (LLM) ponudu.

Očekuje se da će Nano Banana 2 Fleš , kao i ostali Fleš modeli, nuditi veće brzine rada i povoljniju cijenu u odnosu na prethodne verzije. Istovremeno, potvrđeno je da ovaj model neće biti jednako moćan kao Nano Banana Pro, koji trenutno predstavlja najnaprednije rješenje kompanije za generisanje i obradu slika.

Nano Banana 2 Fleš model je primjećen na mreži X, gd‌je je informaciju podijelio MarsForTech, poznat po ranijim otkrićima vezanim za Gemini modele. Za sada nema zvaničnih detalja o datumu dostupnosti ili punim tehničkim specifikacijama.

Моштаница

Srbija

Gađali vozača autobusa grudvama, on izašao sa šipkom u rukama

Trenutno, Nano Banana Pro, poznat i kao Gemini 3 Pro Image, predstavlja vrh ponude kompanije Google kada je riječ o generisanju i uređivanju slika. Ovaj model je namijenjen zahtjevnijem kreativnom radu, gd‌je su preciznost, bolje razumijevanje korisničkih zahtjeva i čistiji rezultati ključni. Zahvaljujući snažnijem rezonovanju i širem poznavanju realnog svijeta, sposoban je da tekst ili referentni sadržaj pretvori u jasne vizuale poput prototipova, dijagrama, storiborda, infografika, pa čak i prikaza u stilu recepata ili vremenske prognoze, uključujući i podatke u realnom vremenu kada je povezan sa pretragom.

Očekuje se da će Nano Banana 2 Fleš ponuditi slične mogućnosti, ali uz kompromis u snazi u odnosu na Pro verziju, uz fokus na brzinu i pristupačnost, prenosi "PCpress".

Podijeli:

Tag:

Google

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гађали возача аутобуса грудвама, он изашао са шипком у рукама

Srbija

Gađali vozača autobusa grudvama, on izašao sa šipkom u rukama

1 h

0
Временска прогноза

Društvo

Danas sa padavinama i još hladnije

1 h

0
Ален Шеранић, Требиње болница

Republika Srpska

Šeranić za ATV: Nova bolnica u Trebinju - iskorak u unaprijeđenju zdravstvenog sistema

1 h

1
Бијела кућа: Украјина ће вратити Америци новац

Svijet

Bijela kuća: Ukrajina će vratiti Americi novac

1 h

0

Više iz rubrike

Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

21 h

0
Sat, pomjeranje sata, jesen

Nauka i tehnologija

Planeta se mijenja: Dan više neće trajati 24 sata

1 d

0
Ризик од сајбер напада све већи

Nauka i tehnologija

Rizik od sajber napada sve veći

1 d

0
Ево шта утиче на животни вијек ваше батерије

Nauka i tehnologija

Evo šta utiče na životni vijek vaše baterije

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

45

Zabilježen rast kriptovaluta: Bitkoin predvodi tržište

09

38

Stiže zaslužena nagrada: Ova 3 znaka konačno pune novčanike do vrha

09

32

Požar u Hitnoj pomoći, ima mrtvih

09

32

Akcija ”Kalibar”: Oduzeta puška i meci

09

27

Zvorničanin prijavljen za nelegalnu trgovinu automobilima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner