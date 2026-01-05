Logo
Gađali vozača autobusa grudvama, on izašao sa šipkom u rukama

Telegraf

05.01.2026

08:41

Гађали возача аутобуса грудвама, он изашао са шипком у рукама
Foto: Printscreen/Instagram/srbija.sad

Prilično uznemirujući snimak kruži društvenim mrežama, a u njemu se vidi kako je grupa momaka grudvama snijega gađala autobus na liniji 551 dok je pristajao na stajalište da bi, samo koji tren kasnije, vozač izašao iz vozila noseći šipku u rukama i zaputio se prijeteći ka njima.

Trenutno nije dostupno mnogo informacija vezanih za incident izuzev toga da se navodno odigrao u Velikoj Moštanici.

Kako je šturo pojašnjeno, u pitanju je linija broj 551, kojom je u tom momentu upravljao strani državljanin.

Za osobe koje su grudvama dočekale prevoz se navodi da su u pitanju "d‌jeca", bez ikakvog daljeg pojašnjenja.

Nije poznato da li je incident prijavljen nadležnima.

Iako je gađanje grudvama i njihovo bacanje na vozila u pokretu nešto čemu svjedočimo dugi niz godina unazad, neophodno je napomenuti da je od neprikosnovene važnosti to izbjeći s obzirom na to da može biti i te kako opasno i izazvati ozbiljne saobraćajne nezgode.

Komentari i reakcije na snimak koji su preuzele mnoge popularne stranice na društvenim mrežama su burni i brojni, a mišljenja podijeljena.

Снијег, Бањалука

Društvo

Danas sa padavinama i još hladnije

Dok su mnogi stali u odbranu grupe mladića navodeći da je to nešto što se "događa godinama" i da je u pitanju "igra", mnogi su skrenuli pažnju na opasnost koju sa sobom takav čin nosi: "Deca se grudvaju između sebe, a ova deca gađaju autobus", "Šta da je autobus bio pun putnika? Mogao je da se slupa. Sve razumem, ali budite realni", samo su neki od njih.

Drugi su skrenuli pažnju na činjenicu da je odrasla osoba šipkom krenula "d‌jecu": "I šta traži njemu ta šipka na dohvat ruke", ali većina je mišljenja da je mnogo masivniji problem činjenica da je neko mogao ozbiljno da strada uslijed manjka svijesti o opasnostima koje sa sobom nosi gađanje bilo kog vozila u pokretu čak i snijegom, prenosi "Telegraf".

napad

grudvanje

metalna šipka

vozači

Srbija

