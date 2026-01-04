Logo
Šešelj tvrdi: Miloševića su htjeli kao Madura, stavio sam benzin

Izvor:

Informer

04.01.2026

21:08

Komentari:

0
Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj oktrio je da su zapadni moćnici imali plan da uhapse Slobodana Miloševića na isti način na koji su to uradili sa predsjednikom Venecuele Nikolasom Madurom.

"Isto su htjeli i kod nas devedesetih godina, ali nisu uspjeli. Htjeli su Miloševića tako da otmu", rekao je Šešelj gostujući na "Informer" televiziji u emisiji Paralela koju vodi Andrea Veskov.

Акција спасавања код Горажда

Gradovi i opštine

Četiri državljanke Srbije zalutale kod Goražda

"Došli su engleski specijalci 2003. godine u Beograd, raspoređeni su u nekim vilama na Dedinju, sa zadatkom da uhapse Jovicu Stanišića i mene i odvedu u Hag. A da ubiju Legiju i Franka Simatovića Frenkija. Ja sam oko kuće postavio bačve sa benzinom, ispred kapije sedam osam kola benzina, spreman ako dođu da me vode, da sve to zapalim", rekao je i nastavio:

Pistolj 1

Srbija

Nikolu pogodio zalutali metak - ostao nepokretan

"Bilo je dosta mojih ljudi, bili smo i naoružani. Htio sam da idem u Hag, kad ja hoću. A onda su Jovicu i Frenkija uhapsili nakon Đinđićeve smrti. Oni su pristali da idu Hag".

Tagovi:

Vojislav Šešelj

Slobodan Milošević

Nikolas Maduro

