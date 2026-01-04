Четири држављанке Србије залутале код Горажда

Извор:
Четири држављанке Србије које су залутале на подручју мјеста Росијевићи надомак Горажда пронашли су спасиоци, који су се до њих пробијали више од 40 минута због неприступачног терена, падавина и оборених стабала.
У акцији спасавања учествовали су припадници Кантоналне управе Цивилне заштите у Горажду и горски спасиоци, који су одмах по дојави започели акцију спасавања.
Спасиоци су посљедња два километра до дјевојака морали прећи пјешице због неприступачног пута.
"Према информацијама којима располажемо, дјевојке су из Сарајева кренуле преко Храњена, а вјероватно их је навигација одвела погрешним путем, након чега су остале заглављене на локалитету Росијевићи, на уском шумском путу", рекао је Керим Борчак, члан тима Кантоналне управе Цивилне заштите Горажде.
Из Цивилне заштите наводе да су дјевојке у стабилном стању, да ће бити пребачене до оперативног центра, док ће аутомобил бити накнадно извучен.
