Logo
Large banner

Четири држављанке Србије залутале код Горажда

Извор:

СРНА

04.01.2026

20:57

Коментари:

0
Акција спасавања код Горажда
Фото: ГСС Горажде

Четири држављанке Србије које су залутале на подручју мјеста Росијевићи надомак Горажда пронашли су спасиоци, који су се до њих пробијали више од 40 минута због неприступачног терена, падавина и оборених стабала.

У акцији спасавања учествовали су припадници Кантоналне управе Цивилне заштите у Горажду и горски спасиоци, који су одмах по дојави започели акцију спасавања.

Pistolj 1

Србија

Николу погодио залутали метак - остао непокретан

Спасиоци су посљедња два километра до дјевојака морали прећи пјешице због неприступачног пута.

"Према информацијама којима располажемо, дјевојке су из Сарајева кренуле преко Храњена, а вјероватно их је навигација одвела погрешним путем, након чега су остале заглављене на локалитету Росијевићи, на уском шумском путу", рекао је Керим Борчак, члан тима Кантоналне управе Цивилне заштите Горажде.

Sasa Matic

Сцена

Саша Матић се стиди једне од најпопуларнијих пјесама: То је страшно

Из Цивилне заштите наводе да су дјевојке у стабилном стању, да ће бити пребачене до оперативног центра, док ће аутомобил бити накнадно извучен.

Подијели:

Тагови:

Goražde

спасавање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Судар грталице и два аута код Градишке

3 ч

0
Ко је Силија, Мадурова супруга и зашто је зову ''прва боркиња''

Свијет

Ко је Силија, Мадурова супруга и зашто је зову ''прва боркиња''

3 ч

1
Ибрахимовић отворио душу: Крао сам

Фудбал

Ибрахимовић отворио душу: Крао сам

3 ч

0
У Боксерском клубу Славија остварили све зацртане циљеве у прошлој години

Остали спортови

У Боксерском клубу Славија остварили све зацртане циљеве у прошлој години

3 ч

0

Више из рубрике

И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

Градови и општине

И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

4 ч

0
Нова болница - највећи пројекат у новијој историји Херцеговине

Градови и општине

Нова болница - највећи пројекат у новијој историји Херцеговине

4 ч

0
Козарска Дубица

Градови и општине

Ни пахуље: Ову општину у Српској снијег је потпуно заобишао

4 ч

0
Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

Градови и општине

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

15

Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

22

10

Паре и остварење снова: Пет година среће је пред овим људима

21

54

Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

21

46

Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

21

31

Познато када Мадура изводе пред суд

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner