Николу погодио залутали метак - остао непокретан

Никола Перишић (22) сједио је на пању окружен породицом и пријатељима у селу код Прибоја не слутећи да баш у тим секундама гледа смрти у очи.
Залутали метак са оближње прославе јурио је право ка њему. Завршио је у његовој кичми, а Никола је пао покошен као да је на ратишту, а не на прагу своје куће.
Неки кажу да је чак имао среће, јер да је кренуо да устаје само секунду касније, погодио би га у лобању и усмртио на лицу мјеста.
Овако, пет година након несреће, Никола живи, али и даље не може самостално да устане из инвалидских колица, а пут ка опоравку остаје неизвјестан.
Са својих 18 година био је момак у пуној снази спреман да се ухвати у коштац са свијетом, да се први пут заљуби, да почне да ради, да прави грешке и да учи да живи са њима.
Могао је да ради све исто што смо сви ми радили у његовим годинама, умјесто тога он је морао да научи како да не мрзи сам себе, како да се самостално пребаци из инвалидских колица у кревет и то све јер је неко ријешио да пуца на весељу.
"Са мојом породицом и комшијама сам копао један канал за воду и сви смо сјели да одморимо. Ја сам се одмакао од стола и сјео на пањ. У једном тренутку сам хтио да устанем и приликом устајања смо сам чуо један туп ударац и пао сам одмах. Осјетио сам као да се тона челика на мене обрушила. Ја сам одмах пао, почели су јаки болови, јаки трнци у ногама", присјетио се Никола овог страшног догађаја за "Телеграф.рс".
Наредни сати за Николу и његову породицу прошли су у магновењу. Мислио је да га је ударила струја, одмах је сјео у кола, а родитељи су га одвели у локалну болницу, затим је пребачен у другу болницу гдје је добио шокантну дијагнозу. Николу није ударила струја, он је у кичми имао метак.
"У Ужицу ми је доктор на скенеру рекао да имам страни пројектил у леђима и рекао ми је да личи на метак. Ја сам остао зачуђен, како метак одједном, нисам чуо пуцањ, нисам ништа. Било је мало крви иза врата, али врло мало. Тек су на скенеру установили да је метак у леђима. Био сам запрепашћен. Рекао сам: 'Није то могуће, струја ме ударила', а они су рекли: 'Не, метак је'", испричао је Никола.
Његови родитељи су били јако погођени сазнањем да је метак, који нико у њиховој близини није испалио, погодио њиховог сина. Због положаја метка у кичми љекари у Србији нису могли да га оперишу.
Ризик је преузео љекар из Прибоја који ради у Швајцарској. Два мјесеца је Никола у својој кичми имао страно тијело, прије него што је напокон све извађено. Након тога, Никола је остао у колицима.
Урађено је све што су љекари могли да ураде, сада је пред Николом остало само вријеме и много вјежбања и рада.
"Што се тиче доктора, најбитније је да је метак извађен, пошто је он правио притисак и могла је да крене инфекција. Метак је извађен, послије два мјесеца, колико је био у мени. И овај, сад само бање, рехабилитације, вјежбе и вријеме. И има помака, почели су прсти стопала, мало из кољена и тако, добро је. Битно да је кренуло, а остало...", рекао је Никола.
И док Никола сада два пута дневно вјежба, посљедице су остале јако видљиве, али не само на његовом тијелу, ту су и на лицу.
На његовом лицу нема ни борице, а када се смије његова младост постаје очигледна. Ипак, кад се присјети тренутака када се све десило у очима се виде трагови тежине, љутње и страха.
"У почетку ми је било јако, јако тешко. Кад видим себе у огледалу, смучи ми се живот. Јако тешко је видјети себе... До јуче на примјер сам ишао, шетао, трчао, све радио, а на примјер сутра сам остао у колицима. И то је било јако тешко психички да се прихвати то. Мене је баш страх, пошто сам ја тако настрадао, можда и опет може да се деси, па бјежим у кућу. Па нисам знао да може тако нешто да се деси. Не размишљамо о таквим стварима често. Оно што вас не убије, то вас ојача. Па доста ме је ојачало и сад другачије гледам кроз живот. Мислим, прије нисам толико обраћао неку пажњу за нешто, сад је то све другачије", објаснио је Никола.
Није се само Николин живот потпуно промијенио. Цијела породица морала је да промијени навике и да се прилагоди новонасталој ситуацији. Морали су да се организују и расподијеле послове тако да неко увијек буде ту да помогне Николи.
"Раније сам се са браћом дружио напољу, играли смо се. Сад је то, сад је мало другачије, али добро, можемо да играмо шах и тако, прилагоде се према мени", објаснио је Никола, а у његовим ријечима чула се горчина коју нико не треба да доживи, а камоли дијете које тек постаје одрасло.
Ипак, у породици је вјера очврснула након овог догађаја, па се и данас само моле да се Никола потпуно оправи.
"Мени је то једина жеља, да устанем из колица и да могу да се осамосталим, да ни од кога не зависим да ми припомогне нешто. Па то је највећа моја жеља, да устанем и да будем слободан, да могу сам да функционишем", испричао је Никола.
Николин случај јединствен је правни случај који свој епилог још увијек није добио на суду. Кривична пријава због учињених кривичних дјела, поднијета од стране Николиног адвоката Снежане Селаковић из Београда, је одбачена са образложењем да се посљедица односно повреда десила на територији Републике Српске, због чега се тужилаштво у Прибоју огласило стварно и мјесно ненадлежним за спровођење истраге, иако је метак испаљен на територији ове општине.
"Након три године од како се Никола повриједио, имамо званично отворену истрагу, односно од априла 2025. године постоји отворена истрага од стране Тужилаштва у Прибоју, баш из разлога што постоје индиције да је учинилац кривичних дјела на Николину штету дјеловао са територије Прибоја, односно са територије Републике Србије, због чега је то тужилаштво надлежно да поступа", објаснила је Снежана за "Телеграф.рс".
Правни случај ће се ријешити, сигурна је Николина адвокатица, сигурни смо и ми, али Николин живот је много другачији и није сигурно како ће се промијенити.
Ипак, осмијех који се промаја преко Николиног лица свједочи о његовој снази и вољи да се избори за нормалан живот. Ипак, за то су потребна средства, па је Никола дио "Буди хуман" фондације.
Уколико желите да му помогнете да свој живот врати на прави пут, то можете урадити уплатом:
Динарски рачун број 160-6000001381721-84,
Девизни рачун број 160-6000001381632-60,
ИБАН: РС35160600000138163260,
СМС поруку са бројем 1266 на број 3030.
