Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

Извор:

Танјуг

04.01.2026

18:33

klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Највећа просјечна цијена станова у староградњи у трећем кварталу прошле године, према подацима Републичког геодетског завода (РГЗ), била је у Београду и износила је 2.691 евро по квадрату.

Од великих градова слиједе Нови Сад са 2.278 евра, Ниш гд‌је је квадрат у просјеку коштао 1.569 евра, док је просјечна цијена у Крагујевцу износила 1.339 евра по квадрату.

Исти је поредак и када је ријеч о новоградњи, па је просјечна цијена у Београду износила 2.598 евра по квадрату, у Новом Саду 2.250, у Нишу 1.697 а у Крагујевцу 1.566 евра, преноси Тан‌југ.

Што се Београда тиче, просјечна цијена станова у староградњи кретала се од 2.328 евра по квадрату, колико је износила у катастарској општини Стара Раковица, до 3.777 евра у општини Савски венац.

У овој општини забиљежена је и максимална цијена квадрата у престоници од 6.818 евра, док је најмања цијена регистрована на Чукарици и у Земуну, гд‌је се квадрат могао наћи и за 1.000 евра.

Општина Савски венац држала је рекорд и када је ријеч о новоградњи, па је најскупља просјечна цијена квадрата у овој општини износила 4.575 евра а максимална - 6.240 евра.

Најмања просјечна цијена у Београду забиљежена је у Старој Раковици - 2.661 евро а најмања уопште на Чукарици - 1.000 евра по квадрату.

станови

Србија

