Аутобус проклизао, па ударио у киоск: Настао прави карамбол

Извор:
Телеграф
04.01.2026
13:06
Саобраћајни карамбол догодио се данас у Борчи, када је дошло до проклизавања градског аутобуса, који је потом ударио у оближњи киоск, јављају на друштвеним мрежама.
Срећом, повријеђених није било!
Немили догађај унисмили су пролазници у овој београдској општини, а исти је објавила Инстаграм страница "192_рс".
Како се на њему види, док све вријеме пада снијег, један аутобус јавног градског превоза стоји прикачен уз киоск, док је испред њега још једно возило ГСП-а које се такође не помјера.
Према сазнањима поменуте странице, у овом дијелу Борче стварају се застоји.
