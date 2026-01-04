Logo
Аутобус проклизао, па ударио у киоск: Настао прави карамбол

Телеграф

04.01.2026

13:06

Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

Саобраћајни карамбол догодио се данас у Борчи, када је дошло до проклизавања градског аутобуса, који је потом ударио у оближњи киоск, јављају на друштвеним мрежама.

Срећом, повријеђених није било!

Немили догађај унисмили су пролазници у овој београдској општини, а исти је објавила Инстаграм страница "192_рс".

Како се на њему види, док све вријеме пада снијег, један аутобус јавног градског превоза стоји прикачен уз киоск, док је испред њега још једно возило ГСП-а које се такође не помјера.

Према сазнањима поменуте странице, у овом дијелу Борче стварају се застоји.

