Запалила се бандера, ватра захватила радњу - ВИДЕО

АТВ

04.01.2026

16:01

0
У насељу Земун Поље у Београду данас је избио пожар испред једне продавнице, када се, према првим информацијама, запалила бандера.

Како преноси "Мој Београд", грађани наводе да се пожар проширио и на фрижидере унутар радње.

На снимку са лица мјеста може се видјети дим који куља око објекта.

Policija Srbija Mladenovac

Србија

МУП издао аларм: Не излазите из куће ако баш не морате

На лице мјеста убрзо су стигле три ватрогасне екипе, као и полиција.

Због интервенције, саобраћај је блокиран, а аутобуси тренутно не саобраћају из Земун Поља.

пожар

Београд

Zemun

vatra

Ватрогасци

