Запалила се бандера, ватра захватила радњу - ВИДЕО

АТВ
04.01.2026
16:01
У насељу Земун Поље у Београду данас је избио пожар испред једне продавнице, када се, према првим информацијама, запалила бандера.
Како преноси "Мој Београд", грађани наводе да се пожар проширио и на фрижидере унутар радње.
На снимку са лица мјеста може се видјети дим који куља око објекта.
На лице мјеста убрзо су стигле три ватрогасне екипе, као и полиција.
Због интервенције, саобраћај је блокиран, а аутобуси тренутно не саобраћају из Земун Поља.
