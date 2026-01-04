Logo
МУП издао аларм: Не излазите из куће ако баш не морате

АТВ

АТВ

04.01.2026

15:52

МУП Србије издао је аларм за ванредни догађај због ледене кише која ће обухватити више подручја Републике Србије, а на више адреса грађана стигао је и хитан СМС.

На основу издатог упозорења, ледена киша захватиће је следећа подручја Републике Србије:

  • Срем,
  • Београд,
  • Јужни Банат,
  • Шумадија,
  • Поморавље,
  • Источна Србија,
  • Западна Србија,
  • Дијелови југозападне Србије.

"У наведеним подручјима очекују се изузетно неповољни услови за кретање и одвијање саобраћаја, усљед поледице и клизавих коловоза", истиче МУП у упозорењу које је на снази 5. до 7. јануара.

Савјети за све грађане

Препорука је да грађани, без пријеке потребе не излазе и да остану код куће.

Возачима се савјетује максималан опрез и прилагођавање вожње условима на путу, а могући су прекиди у снабдијевању електричном енергијом.

Пратите званична обавјештења и поступајте у складу са препорукама надлежних служби.

МУП Србије

невријеме

Снијег

