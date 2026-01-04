МУП издао аларм: Не излазите из куће ако баш не морате

Извор:
МУП Србије издао је аларм за ванредни догађај због ледене кише која ће обухватити више подручја Републике Србије, а на више адреса грађана стигао је и хитан СМС.
На основу издатог упозорења, ледена киша захватиће је следећа подручја Републике Србије:
"У наведеним подручјима очекују се изузетно неповољни услови за кретање и одвијање саобраћаја, усљед поледице и клизавих коловоза", истиче МУП у упозорењу које је на снази 5. до 7. јануара.
Препорука је да грађани, без пријеке потребе не излазе и да остану код куће.
Возачима се савјетује максималан опрез и прилагођавање вожње условима на путу, а могући су прекиди у снабдијевању електричном енергијом.
Пратите званична обавјештења и поступајте у складу са препорукама надлежних служби.
