Najskuplji kvadrat stana u ovom gradu ide i do 6.818 evra

Najveća prosječna cijena stanova u starogradnji u trećem kvartalu prošle godine, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), bila je u Beogradu i iznosila je 2.691 evro po kvadratu.

Od velikih gradova slijede Novi Sad sa 2.278 evra, Niš gd‌je je kvadrat u prosjeku koštao 1.569 evra, dok je prosječna cijena u Kragujevcu iznosila 1.339 evra po kvadratu.

Isti je poredak i kada je riječ o novogradnji, pa je prosječna cijena u Beogradu iznosila 2.598 evra po kvadratu, u Novom Sadu 2.250, u Nišu 1.697 a u Kragujevcu 1.566 evra, prenosi Tan‌jug.

Što se Beograda tiče, prosječna cijena stanova u starogradnji kretala se od 2.328 evra po kvadratu, koliko je iznosila u katastarskoj opštini Stara Rakovica, do 3.777 evra u opštini Savski venac.

U ovoj opštini zabilježena je i maksimalna cijena kvadrata u prestonici od 6.818 evra, dok je najmanja cijena registrovana na Čukarici i u Zemunu, gd‌je se kvadrat mogao naći i za 1.000 evra.

Opština Savski venac držala je rekord i kada je riječ o novogradnji, pa je najskuplja prosječna cijena kvadrata u ovoj opštini iznosila 4.575 evra a maksimalna - 6.240 evra.

Najmanja prosječna cijena u Beogradu zabilježena je u Staroj Rakovici - 2.661 evro a najmanja uopšte na Čukarici - 1.000 evra po kvadratu.