Logo
Large banner

MUP izdao hitno upozorenje vozačima

Izvor:

Tanjug

04.01.2026

11:32

Komentari:

0
МУП издао хитно упозорење возачима
Foto: Tanjug / AP

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je danas apel svim učesnicima u saobraćaju da tokom narednih dana budu oprezni u vožnji zbog snijega i da bez prijeke potrebe ne kreću na put.

"Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg", naveo je MUP u objavi na Instagram nalogu.

Dodao je da se u naredna četiri dana očekuju ledena kiša i vlažan snijeg, zbog čega kolovozi mogu biti "klizavi i nepredvidivi", posebno u centralnim dijelovima zemlje.

Риба

Savjeti

Ova vrsta ribe se ne čisti i možete je spremiti ''za čas''

"U prazničnim danima, kada je na putevima veći broj vozila, moguća su usporena kretanja i povremene gužve. U takvim uslovima, važno je smanjiti brzinu, povećati odstojanje i vožnju prilagoditi stanju puta. Vozite smireno i bez žurbe. Cilj puta nije brzina, već siguran dolazak", naveo je MUP, prenosi Tan‌jug.

Podijeli:

Tagovi:

vožnja

Snijeg

MUP Srbije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ова врста рибе се не чисти и можете је спремити ''за час''

Savjeti

Ova vrsta ribe se ne čisti i možete je spremiti ''za čas''

1 h

0
Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Svijet

Otežana polijetanja i slijetanja aviona širom Grčke

1 h

0
''Република Српска наше највеће добро, чувати је и поштовати''

Republika Srpska

''Republika Srpska naše najveće dobro, čuvati je i poštovati''

1 h

0
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Srpska pokazala da ima kapacitete da samostalno gradi velike projekte

1 h

0

Više iz rubrike

Многи возачи остали затечени новим цијенама путарина

Srbija

Mnogi vozači ostali zatečeni novim cijenama putarina

3 h

0
Ватра пожар варнице

Srbija

Obistinile se najgore slutnje nakon požara u baru: Stefan pronađen mrtav

4 h

0
Чеда Јовановић открио шта му је Милошевић посљедње рекао

Srbija

Čeda Jovanović otkrio šta mu je Milošević posljednje rekao

15 h

1
Путујете кроз Србију - уведене велике промјене на ауто-путевима

Srbija

Putujete kroz Srbiju - uvedene velike promjene na auto-putevima

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

49

Aleksandra Prijović: Skoro svi su me zaboravili kada sam bila trudna

12

49

Zbog čega je opasna prekomjerna upotreba antibiotika?

12

32

Leonardo Dikaprio zaglavljen na poznatom ostrvu

12

29

Jutjub na meti ozbiljnih kritika

12

15

Preminuo Milorad Kosanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner