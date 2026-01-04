MUP izdao hitno upozorenje vozačima

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uputilo je danas apel svim učesnicima u saobraćaju da tokom narednih dana budu oprezni u vožnji zbog snijega i da bez prijeke potrebe ne kreću na put.

"Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg", naveo je MUP u objavi na Instagram nalogu.

Dodao je da se u naredna četiri dana očekuju ledena kiša i vlažan snijeg, zbog čega kolovozi mogu biti "klizavi i nepredvidivi", posebno u centralnim dijelovima zemlje.

Savjeti Ova vrsta ribe se ne čisti i možete je spremiti ''za čas''

"U prazničnim danima, kada je na putevima veći broj vozila, moguća su usporena kretanja i povremene gužve. U takvim uslovima, važno je smanjiti brzinu, povećati odstojanje i vožnju prilagoditi stanju puta. Vozite smireno i bez žurbe. Cilj puta nije brzina, već siguran dolazak", naveo je MUP, prenosi Tan‌jug.