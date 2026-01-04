Logo
Otežana polijetanja i slijetanja aviona širom Grčke

Izvor:

Telegraf

04.01.2026

11:14

Komentari:

0
Отежана полијетања и слијетања авиона широм Грчке

Veliki problemi na nebu iznad Grčke, naime, zabilježen je značajan problemu cijelom grčkom vazdušnom prostoru, a koji se tiče radio-frekvencija. Kako problem traje već neko vrijeme Služba civilnog vazduhoplovstva izdala je odgovarajuću vazduhoplovnu direktivu za letove u grčkom FIR-u.

Rezultat je smanjenje kapaciteta, i dok su prvobitno bile omogućene usluge za letove koji su već bili u vazduhu, sada su praktično onemogućeni polasci, prvenstveno sa najvećeg aerodroma u zemlji, Elefterios Venizelos, koji je pogođen najviše uglavnom zbog velikog obima letova, posebno ovih dana - ali i sa regionalnih aerodroma, dok se već vrše preusmjeravanja letova koji su bili u vazduhu i sada se usmeravaju ka drugim aerodromima, piše Protothema.

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Srpska pokazala da ima kapacitete da samostalno gradi velike projekte

Napominje se da je posebno današnji dan jedan od najprometnijih dana praznika, posebno na aerodromima dva najveća urbana centra u zemlji, u Atini i Solunu, s obzirom na to da se veliki broj putnika vraća iz inostranstva.

Problem izgleda da se tiče centralnih sistema radio-frekvencija Centara za kontrolu oblasti Atine i Makedonije, dok nije poznato do kada će biti riješen. Vlasti se još nisu zvanično oglasile, a Protothema navodi da će avioni koji su u vazduhu i koji treba da slete na grčke aerodrome sletjeti "ručno", odnosno bez upotrebe automatskih sistema, prenosi Telegraf.

