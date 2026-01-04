Prohodni svi putevi na području Sarajevsko-romanijske regije

Izvor:
Svi putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije su prohodni, snijeg se redovno čisti i ne stvara probleme u saobraćaju, izjavio je Srni tehnički direktor preduzeća "Romanijaputevi" Dragan Buloščić.
Buloščić je naveo da su putevi redovno posipani zbog ledene kiše koja je prethodno padala, a snijeg koji pada od jutros ne zadržava se na cesti.
"Snijeg nije puno napadao, ali spremno dočekujemo najavljene obilnije padavine", rekao je Buloščić.
On je naveo da dežurne službe redovno prate situaciju i da ima dovoljno abrazivnog i posipnog materijala.
Buloščić je apelovao na vozače da se odgovorno ponašaju i da na put ne kreću bez zimske opreme.
Preduzeće "Romanijaputevi" održava oko 600 kilometara puteva na području Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije.
