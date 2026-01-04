Logo
Prohodni svi putevi na području Sarajevsko-romanijske regije

SRNA

04.01.2026

11:07

Проходни сви путеви на подручју Сарајевско-романијске регије
Svi putevi na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije su prohodni, snijeg se redovno čisti i ne stvara probleme u saobraćaju, izjavio je Srni tehnički direktor preduzeća "Romanijaputevi" Dragan Buloščić.

Buloščić je naveo da su putevi redovno posipani zbog ledene kiše koja je prethodno padala, a snijeg koji pada od jutros ne zadržava se na cesti.

"Snijeg nije puno napadao, ali spremno dočekujemo najavljene obilnije padavine", rekao je Buloščić.

илу-свијећа-17092025

Svijet

U Švajcarskoj nacionalni dan žalosti 9. januara

On je naveo da dežurne službe redovno prate situaciju i da ima dovoljno abrazivnog i posipnog materijala.

Buloščić je apelovao na vozače da se odgovorno ponašaju i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Preduzeće "Romanijaputevi" održava oko 600 kilometara puteva na području Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije.

