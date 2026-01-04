Logo
Identifikovano još 16 tijela stradalih u Kran-Montani

SRNA

04.01.2026

10:43

Švajcarska policija saopštila je da je identifikovala još 16 osoba koje su stradale u požaru u baru u novogodišnjoj noći u Kran-Montani.

Prema podacima policije Valea, među identifikovanim osobama je 10 državljana Švajcarske, dvoje Italijana, jedna osoba sa dvojnim državljanstvom Italije i Emirata, jedan Rumun, jedna osoba iz Francuske i jedna iz Turske.

Imena još nisu objavljena.

Policija je do sada identifikovala ukupno 24 osobe koje su poginule u požaru u planinskom odmaralištu na jugu Švajcarske.

Prema posljednjim podacima u požaru u baru "Konstelasion" u Kran-Montati tokom dočeka Nove godine poginulo je 47 lica, dok je 119 povrijeđeno.

Švajcarska

noćni klub

