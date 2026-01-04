Ruski PVO tokom noći oborio 90 dronova

Izvor:
SRNA
04.01.2026
08:34
Komentari:0
Ruska protivvazdušna odbrana uništila je tokom noći 90 bespilotnih letjelica iznad teritorije Rusije, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.
U saopštenju se navodi da je 37 dronova oboreno iznad Brjanske oblasti, 22 iznad Kurske oblasti, po 11 iznad Kaluške i Moskovske oblasti i četiri iznad Tulske oblasti.
"Dva dronova su oborena iznad Voronješke i po jedan iznad Belgorodske, Rostovske i Orlovske oblasti", dodaju iz Ministarstva.
