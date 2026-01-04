Delsi Rodrigez privremeno preuzela dužnost predsjednika Venecuele

Vrhovni sud Venecuele odlučio je da potpredsjednica zemlje Delsi Rodrigez preuzme privremeno predsjedništvo, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile predsjednika Nikolasa Madura i izvele ga iz Venecuele.

- Venecuela neće biti ničija kolonija - poručila je Rodrigez.

Istakla je da je jedini zakoniti predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i da su SAD "izvršile akt agresije, pod izmišljenim izgovorima".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za "Njujork post" da američka vojska neće biti raspoređena u Venecueli ako potpredsjednica Delsi Rodrigez bude radila ono što Vašington želi.