Delsi Rodrigez privremeno preuzela dužnost predsjednika Venecuele

Vrhovni sud Venecuele odlučio je da potpredsjednica zemlje Delsi Rodrigez preuzme privremeno predsjedništvo, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile predsjednika Nikolasa Madura i izvele ga iz Venecuele.
- Venecuela neće biti ničija kolonija - poručila je Rodrigez.
Maduro prebačen u pritvorsku jedinicu u Njujorku
Istakla je da je jedini zakoniti predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i da su SAD "izvršile akt agresije, pod izmišljenim izgovorima".
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za "Njujork post" da američka vojska neće biti raspoređena u Venecueli ako potpredsjednica Delsi Rodrigez bude radila ono što Vašington želi.
