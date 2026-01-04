Logo
Delsi Rodrigez privremeno preuzela dužnost predsjednika Venecuele

04.01.2026

07:58

Komentari:

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле
Foto: Tanjug/AP/Pavel Golovkin

Vrhovni sud Venecuele odlučio je da potpredsjednica zemlje Delsi Rodrigez preuzme privremeno predsjedništvo, nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile predsjednika Nikolasa Madura i izvele ga iz Venecuele.

- Venecuela neće biti ničija kolonija - poručila je Rodrigez.

Николас Мадуро

Svijet

Maduro prebačen u pritvorsku jedinicu u Njujorku

Istakla je da je jedini zakoniti predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i da su SAD "izvršile akt agresije, pod izmišljenim izgovorima".

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za "Njujork post" da američka vojska neće biti raspoređena u Venecueli ako potpredsjednica Delsi Rodrigez bude radila ono što Vašington želi.

