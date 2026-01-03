Kazne visoke: Uvode zabrane grijanja na ugalj i drva

Izvor:
Njemačka uvodi drastične mjere i nova rigorozna pravila za sisteme grijanja na ugalj koji odlaze u istoriju. Grijanje za drva biće ograničeno i strogo kontrolisano.
Vlasnice kuća i stanova koji se ne budu pridržavali pravila očekuju visoke novčane kazne, a pojedine peći će smjeti da se koriste samo određenim danima u mjesecu.
Od 2026. godine, instalacija novih sistema grijanja na ugalj i koks biće zabranjena u Njemačkoj, dok će postojeći morati postepeno da se ugase najkasnije do 2045. godine.
Peći na drva ostaju dozvoljene, ali pod strogim uslovima. One moraju da ispunjavaju visoke ekološke standarde, a sagorijevanje određenih materijala biće potpuno zabranjeno.
To se odnosi na plastiku, gumu, obojeno, lakirano ili hemijski tretirano drvo, kao i na novine, otpadni papir i drvena vlakna.
Njemački zakonodavci ističu da je zaštita opšteg dobra ključni razlog za ovakve mjere.
Od 2026. godine u Njemačkoj zabranjuje se ugradnja novih sistema za grijanje na ugalj i koks, a postojeća moraju biti ukinuta do 2045. godine.
Ko se bude grijao na drva mora da koristi čisto, neobrađeno drvo, uz poštovanje strogih limita emisije štetnih čestica.
