Kazne visoke: Uvode zabrane grijanja na ugalj i drva

Njemačka uvodi drastične mjere i nova rigorozna pravila za sisteme grijanja na ugalj koji odlaze u istoriju. Grijanje za drva biće ograničeno i strogo kontrolisano.

Vlasnice kuća i stanova koji se ne budu pridržavali pravila očekuju visoke novčane kazne, a pojedine peći će smjeti da se koriste samo određenim danima u mjesecu.

Od 2026. godine, instalacija novih sistema grijanja na ugalj i koks biće zabranjena u Njemačkoj, dok će postojeći morati postepeno da se ugase najkasnije do 2045. godine.

Peći na drva ostaju dozvoljene, ali pod strogim uslovima. One moraju da ispunjavaju visoke ekološke standarde, a sagorijevanje određenih materijala biće potpuno zabranjeno.

To se odnosi na plastiku, gumu, obojeno, lakirano ili hemijski tretirano drvo, kao i na novine, otpadni papir i drvena vlakna.

Njemački zakonodavci ističu da je zaštita opšteg dobra ključni razlog za ovakve mjere.

Ko se bude grijao na drva mora da koristi čisto, neobrađeno drvo, uz poštovanje strogih limita emisije štetnih čestica.