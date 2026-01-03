Hitno operisan: Branimir Brstina doživio infarkt

Glumac Branimir Brstina dan uoči 65. rođendana primljen je u Urgentni centar gdje je došao u pratnji supruge.

Ustanovljeno je da je imao infarkt, a kako saznajemo odmah operisan i ugrađen mu je stent, prenosi "Kurir".

Došao je sa jakim bolovima u grudima u Urgentni centar, odmah je dobio lijekove protiv bolova. Zadržan je koronarnoj jedinici na posmatranju. Sa njim u pratnji je bila i njegova supruga koja mu je pružala podršku tokom prijema na odjeljenje.

Kako se saznaje, glumac je sada stabilno i nije životno ugrožen, a ugrađen mu je i stent te je na posmatranju i u fazi oporavka.

Branimir Brstina 4. januara napuniće 65 godina i tako steći uslove za penziju.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirao je glumu 1982. u klasi profesora Minje Dedića, na klasi sa Sonjom Savić, Žarkom Lauševićem, Zoranom Cvijanovićem, Buletom Goncićem i Suzanom Petričević.

Dramski umjetnik otac je mladog glumca Đure Brstine i kćerke Anje.