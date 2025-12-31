Logo
Large banner

Preminuo novinar Mate Meštrović

Izvor:

Jutarnji.hr

31.12.2025

17:40

Komentari:

0
Преминуо новинар Мате Мештровић
Foto: Pixabay

U 96. godini života, nakon kraće bolesti, umro je Mate Meštrović, poznati hrvatski diplomata, istoričar i novinar, široj javnosti poznat i kao sin Ivana Meštrovića.

Meštrović je rođen u Zagrebu 1930. godine. U Zagrebu je završio osnovnu školu, a daljnje školovanje nastavio je u inostranstvu, prenosi Jutarnji list.

Od 1942. godine, živio je prvo u Rimu, potom u Švajcarskoj, a zatim u SAD od 1947. godine. Diplomirao je 1951. godine, a 1952. godine i magistrirao na Univerzitetu Sirakjus u SAD. Za vreme Korejskog rata bio je u američkoj vojsci u činu poručnika.

Дарко Гавриловић

Društvo

Preminuo novinar Darko Gavrilović

Nakon povratka iz rata i izlaska iz vojske doktorirao je 1957. godine na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Nakon toga deset godina radio je kao novinar, a od 1967. do 1991. godine predavao je savremenu evropsku istoriju.

Početkom 1990. godine vratio se u Hrvatsku, a 1993. godine bio je kao zastupnik izabran u Županijski dom Hrvatskog sabora. Nakon isteka mandata imenovan je za ambasadora Republike Hrvatske u Bugarskoj i na toj dužnosti bio je od 1997. do 2000. godine.

Iza njega ostala je supruga Rumi Meštrović i sin Simon Meštrović. Ispraćaj će biti u krugu porodice.

Podijeli:

Tagovi:

preminuo

novinar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новинар Дарко Гавриловић

Društvo

Preminuo novinar Darko Gavrilović

5 h

0
Преминуо Стјепан Зликовац, дугогодишњи новинар и уредник РТРС-а

Društvo

Preminuo Stjepan Zlikovac, dugogodišnji novinar i urednik RTRS-a

4 d

0
Преминуо уредник портала Н1 телевизије Јасмин Мушановић

Društvo

Preminuo urednik portala N1 televizije Jasmin Mušanović

2 sedm

0
Преминуо Слободан Арежина

Srbija

Preminuo Slobodan Arežina

1 mj

0

Više iz rubrike

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Kultura

Dodik: Dječije pozorište dalo veliki doprinos edukaciji i razvoju ličnosti mladih generacija

1 d

0
Четврти повратак "Бриџертона": Нетфликс објавио нови трејлер

Kultura

Četvrti povratak "Bridžertona": Netfliks objavio novi trejler

1 d

0
Чувена српска глумица открила да има рак

Kultura

Čuvena srpska glumica otkrila da ima rak

3 d

0
На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

Kultura

Na Netfliksu izlazi film "Peaky Blinders", pogledajte povratak Tomasa Šelbija

6 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

16

Hapšenje u komšiluku, pogledajte kakvu je eksploziju izazvao na školskom igralištu

18

14

Na Dan Republike Srpske izmjena režima saobraćaja u Banjaluci: Pogledajte u kojim ulicama

18

04

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

18

02

Ova 3 znaka imaju najjaču intuiciju, mogu da predosjete budućnost

17

52

Evo kako je nastala ruska salata: Originalni recept niko ne zna, a slavlje ne može da prođe bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner