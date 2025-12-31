Preminuo novinar Mate Meštrović

U 96. godini života, nakon kraće bolesti, umro je Mate Meštrović, poznati hrvatski diplomata, istoričar i novinar, široj javnosti poznat i kao sin Ivana Meštrovića.

Meštrović je rođen u Zagrebu 1930. godine. U Zagrebu je završio osnovnu školu, a daljnje školovanje nastavio je u inostranstvu, prenosi Jutarnji list.

Od 1942. godine, živio je prvo u Rimu, potom u Švajcarskoj, a zatim u SAD od 1947. godine. Diplomirao je 1951. godine, a 1952. godine i magistrirao na Univerzitetu Sirakjus u SAD. Za vreme Korejskog rata bio je u američkoj vojsci u činu poručnika.

Nakon povratka iz rata i izlaska iz vojske doktorirao je 1957. godine na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Nakon toga deset godina radio je kao novinar, a od 1967. do 1991. godine predavao je savremenu evropsku istoriju.

Početkom 1990. godine vratio se u Hrvatsku, a 1993. godine bio je kao zastupnik izabran u Županijski dom Hrvatskog sabora. Nakon isteka mandata imenovan je za ambasadora Republike Hrvatske u Bugarskoj i na toj dužnosti bio je od 1997. do 2000. godine.

Iza njega ostala je supruga Rumi Meštrović i sin Simon Meštrović. Ispraćaj će biti u krugu porodice.