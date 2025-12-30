Dodik: Dječije pozorište dalo veliki doprinos edukaciji i razvoju ličnosti mladih generacija

Dječije pozorište Republike Srpske neophodno je društvu, jer na poseban način utiče na edukaciju i razvoj ličnosti mladih generacija, rekao je Srni lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao značaj ove institucije koja obilježava 70 godina rada jer je, kako je naveo, zajedno sa srpskim narodom prevazilazila sve nedaće i izazove.

"Ovo je naša institucija od nacionalnog značaja i normalno je da podržimo njen rad i trajanje, radujemo se uspjehu koji bilježi već 70 godina na nacionalnom ali i na internacionalnom planu", rekao je Dodik.

Dodik, koji je danas prisustvovao svečanoj promociji monografije "70 godina Dječijeg pozorišta Republike Srpske 1955–2025", rekao je da je ovaj jubilej za svaku pohvalu i da daje pravo Dječijem pozorištu da hrabro nastavi da osmišljava nove projekte i nastavi da mlade uči i vaspitava na najbolji način.

Dodik je izrazio uvjerenje da je bilo izazovnih momenata u radu, te naglasio da istraju samo oni koji imaju želju, ljubav i viziju.

"Uvijek ste pronalazili način da prevaziđete probleme i da ostavite svoju osnovnu funkciju i misiju i da opstane kao jedna od najvažnijih institucija Republike Srpske, koja je iza sebe ostavila značajne rezultate", rekao je Dodik obraćajući se na svečanosti.

On je naveo da Dječije pozorište Republike Srpske uspijeva u današnje vrijeme da djecu i omladinu odvoji od savremene tehnologije.

"Ovakve institucije imaju poseban značaj danas, kada su nam djeca izložena pošastima i veličanstveno je kada ih bar za trenutak odvoji od društvenih mreža i umjetnički vješto vrati u stvaran život", rekao je Dodik.

On je dodao da je to veliki razlog da ova institucija dobije još jaču podršku u svojim projektima.

"Spremni smo na to i da se već naredne godine vratimo velikim projektima iz kulture, kao i osnivanju novih institucija u ovoj oblasti", rekao je Dodik.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Radivoje Golubović rekao je da je ovaj jubilej prilika da se istakne koliko je važno prepoznavanje i uvažavanje svakog doprinosa razvoju kulture za djecu.

"To je i prilika da nas podsjeti na zajedničku odgovornost da i ubuduće podržavamo ustanove koje rade u interesu najmlađih i budućnosti našeg društva", rekao je Golubović, obraćajući se na svečanosti.

Direktor Dječijeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Labović Marinković rekla je novinarima da je ponosna što je dio obilježavanja ovog značajnog jubileja, koji je okupio pojedince, institucije i organizacija koji su gradili istoriju ove institucije.

Svečanosti je prisustvovala vršilac dužnosti predsjednika Srpske Ana Trišić Babić, ministar finansija Zora Vidović, kao i druge istaknute ličnosti iz društvenog i kulturnog života.