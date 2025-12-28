Logo
Čuvena srpska glumica otkrila da ima rak

Telegraf

28.12.2025

Чувена српска глумица открила да има рак
Foto: Instagram/milicamilsaisakovic

Glumica Milica Milša (57) podijelila je na Instagramu da je, sasvim slučajno, primjetila promjene na koži koje su se ispostavile kao basocelularni karcinom, te je juče, istog dana imala dve operacije.

Milša je istakla koliko je važno reagovati odmah čim se primeti nešto neobično na koži.

Sasvim slučajno, prije nekoliko dana, kozmetičarka mi je otkrila promjenu na koži. Par dana kasnije i sama sam otkrila još jednu. Odmah sam otišla kod ljekara i dijagnostifikovan mi je basocelularni karcinom kože na dva mjesta. Juče sam imala dvije operacije. I dobro je što sam odmah otišla kod ljekara i što su operacije urađene odmah. Zato želim da upozorim sve da ne zanemaruju promjene na svojoj koži i da odmah odu kod ljekara čim primjete nešto tako.

Svijet

Lukašenko oboren tokom utakmice

Jer, to je jako bitno da bi se bolest izliječila. Idemo dalje - napisala je Milša.

Inače, povodom toga oglasio se i njen suprug, Žarko Jokanović, koji je na Instagramu poručio:

- Moj hrabri Emčić... Prošli smo i ovo... Idemo dalje - poručio je uz njenu fotografiju.

Njena ljubav sa scenaristom Žarkom Jokanovićem (57) mnogi smatraju za jednu od najuspješnijih i jedan su od najskladnijih parova.

Ljubav sa Žarkom rodila se 1998. godine i do danas su zaljubljeni kao prvog dana. On je priznao da kada je video njene oči, više nije mogao da ih zaboravi.

- On je mene zaprosio, a još se nismo poljubili. Tek kada sam mu rekla "da", tad je i pao poljubac. Poznavali smo se nedjelju dana prije toga - rekla je gostujući u jednoj emisiji Milica.

(telegraf)

Tagovi:

Small banner