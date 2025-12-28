Logo
Large banner

Tramp: Sjedinjene Države zamjenjuju UN

Izvor:

Agencije

28.12.2025

17:00

Komentari:

0
Трамп: Сједињене Државе замјењују УН
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Sjedinjene Države zamjenjuju UN u mirovnim naporima, jer ova organizacija ne nudi nikakvu pomoć u rješavanju sukoba, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Drago mi je da objavim da će se sukobi između Tajlanda i Kambodže trenutno zaustaviti i da će se svi vratiti životu u miru, u skladu sa našim nedavno dogovorenim prvobitnim sporazumom. Možda su Sjedinjene Države postale prave UN, koje su od vrlo male pomoći", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da UN nisu pomogle u rješavanju nijednog sukoba, uključujući i onaj između Rusije i Ukrajine.

"Ujedinjene nacije moraju početi da se aktiviraju i uključuju u svjetski mir", rekao je Tramp.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Ujedinjene nacije

SAD

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Састанак на Флориди - Трамп и Зеленски о мировном плану

Svijet

Sastanak na Floridi - Tramp i Zelenski o mirovnom planu

12 h

0
Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

Svijet

Njemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspješan

1 d

0
Бијела кућа потврдила Трампов састанак са Зеленским

Svijet

Bijela kuća potvrdila Trampov sastanak sa Zelenskim

1 d

0
Потврђено: Састају се Трамп и Зеленски, позната и локација

Svijet

Potvrđeno: Sastaju se Tramp i Zelenski, poznata i lokacija

1 d

0

Više iz rubrike

Лукашенко оборен током утакмице

Svijet

Lukašenko oboren tokom utakmice

3 h

0
Умро Данијел Брелаз

Svijet

Umro Danijel Brelaz

4 h

0
Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

Svijet

Potpuni haos u Siriji: Vlasti otvorile vatru na demonstrante, najmanje dvoje mrtvih

4 h

0
Русија и Украјина постигле примирје у Запорожју како би се избјегла нуклеарна катастрофа

Svijet

Rusija i Ukrajina postigle primirje u Zaporožju kako bi se izbjegla nuklearna katastrofa

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

21

HOROR! Muškarac ubio devet osoba, među njima četvoro njegove djece

20

09

Sutra slavimo velikog proroka: Njegove riječi su opomena za sve, a evo šta nikako ne smijete zaboraviti

19

53

Sastanak Zelenskog i Trampa: "Putin je ozbiljan u vezi s mirom"

19

41

Smijenjeni ukrajinski komandanti! Lagali o stanju na frontu, što su Rusi debelo kaznili!

19

35

Materice – majka je najveća svetinja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner