Tramp: Sjedinjene Države zamjenjuju UN

Sjedinjene Države zamjenjuju UN u mirovnim naporima, jer ova organizacija ne nudi nikakvu pomoć u rješavanju sukoba, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Drago mi je da objavim da će se sukobi između Tajlanda i Kambodže trenutno zaustaviti i da će se svi vratiti životu u miru, u skladu sa našim nedavno dogovorenim prvobitnim sporazumom. Možda su Sjedinjene Države postale prave UN, koje su od vrlo male pomoći", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da UN nisu pomogle u rješavanju nijednog sukoba, uključujući i onaj između Rusije i Ukrajine.

"Ujedinjene nacije moraju početi da se aktiviraju i uključuju u svjetski mir", rekao je Tramp.