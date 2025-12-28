Potpuni haos u Siriji: Vlasti otvorile vatru na demonstrante, najmanje dvoje mrtvih

Više osoba je poginulo, a desetine su povrijeđene tokom nasilnog gušenja protesta koji su u nedjelju zahvatili obalna područja i unutrašnje gradove Sirije, javili su lokalni sirijski izvori i Sirijsko opservatorijsko tijelo za ljudska prava (SOHR).

Prema navodima izvora s terena, u blizini kružnog toka al-Ažari u Latakiji zabilježeni su smrtni slučajevi i veći broj povrijeđenih među demonstrantima nakon što su snage javne bezbjednosti otvorile vatru. Povrijeđeni civili prijavljeni su i u naseljima Vadi al-Dahab i al-Zahraa u Homsu, gdje su, kako se navodi, bezbjednosne snage napadale mirne demonstrante vatrenim i hladnim oružjem.

Protests by Syria’s Alawite community in coastal areas have turned violent, with a war monitor reporting that security forces injured dozens of demonstrators calling for federalism.



📸: State media pic.twitter.com/TtWwKysqZS — Rudaw English (@RudawEnglish) December 28, 2025

Protesti su izbili u Latakiji, Tartusu, Banijasu, Džabli i Homsu, što predstavlja jednu od najozbiljnijih eskalacija javnog nezadovoljstva od početka tranzicionog perioda nakon pada bivše vlade. Građani i aktivisti organizovali su mirne skupove i šetnje zahtijevajući oslobađanje pritvorenih bez optužnice, prekid zloupotreba i poštovanje građanskih i političkih prava.

Demonstranti su nosili transparente s porukama o odgovornosti vlasti i upozorenjima na urušavanje građanskih sloboda u osjetljivom tranzicionom periodu. SOHR navodi da su mirni protesti bili meta napada pristalica tranzicione vlasti, snaga Opšte bezbjednosti i grupa povezanih s takozvanim komitetima za civilni mir, s ciljem sprečavanja okupljanja i gušenja javnog nezadovoljstva.

Napadi i pokušaji razbijanja protesta zabilježeni su u naselju al-Kusur u Banijasu, na Poljoprivrednom kružnom toku u Latakiji, kao i u Džabli i više dijelova Homsa. U Latakiji su snage Opšte bezbjednosti direktno intervenisale protiv demonstranata, pri čemu je više osoba pretučeno, a novinarima i snimateljima onemogućeno dokumentovanje događaja.

Ubodi nožem, hapšenja i optužbe vlasti

Posebno težak incident zabilježen je u Džabli, gdje je, prema SOHR-u, nekoliko demonstranata povrijeđeno, jedan teško, a jedna osoba je ubijena nakon što su pristalice tranzicione vlasti napale okupljene mačetama i noževima na raskrsnici al-Emara.

U Banijasu su pomoćne snage u bezbjednosnim uniformama navodno napadale mladiće koji su pokušavali doći do mjesta protesta, dok su se u Latakiji, pod zaštitom bezbjednosnih snaga, okupljale grupe pristalica vlasti s ciljem da se spriječi šire učešće građana u demonstracijama.

Komandant unutrašnje bezbjednosti u provinciji Latakija optužio je, kako je naveo, „terorističke elemente“ da stoje iza napada na bezbjednosno osoblje u Latakiji i Džabli. Ove tvrdnje iznesene su u trenutku kada lokalni izvori govore o desetinama povrijeđenih demonstranata usljed pucnjave i sukoba na kružnom toku al-Ažari.

Istovremeno, građani navode da su u gradskim centrima uvedene pojačane mjere bezbjednosti, uključujući kontrolne punktove i intenzivne pretrese.

Protesti su uslijedili nakon poziva šeika Gazala Gazala, predsjednika Vrhovnog islamskog vijeća alavitske zajednice, koji je osudio nedavni bombaški napad na džamiju u Homsu i pozvao na mirno okupljanje. U tom napadu, koji se dogodio u alavitskom dijelu grada, poginulo je osam osoba, a 18 je ranjeno, prema ranijim izvještajima.

Hiljade pripadnika alavitske zajednice odgovorilo je na poziv, noseći fotografije Gazala i transparente kojima su izražavali podršku zahtjevima za decentralizaciju vlasti i određeni stepen regionalne autonomije. Prema navodima agencije AFP, demonstranti su takođe pozivali na prekid, kako su naveli, sektaške retorike i poručivali da ne žele građanski rat, već politička rješenja i pravo da sami odlučuju o svojoj budućnosti.

Posmatrači upozoravaju da protesti odražavaju rastuće nezadovoljstvo stanovništva suočenog s ekonomskim teškoćama, proizvoljnim hapšenjima i optužbama za zlostavljanja u pritvorskim centrima, što dodatno otežava ionako krhke pokušaje nacionalnog pomirenja u poslijeratnoj Siriji. poslijeratnoj Siriji.u poslijeratnoj Siriji.