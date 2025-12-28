Logo
Sastanak na Floridi - Tramp i Zelenski o mirovnom planu

Izvor:

Agencije

28.12.2025

08:18

Састанак на Флориди - Трамп и Зеленски о мировном плану
Foto: Tanjug/AP

Američki lider Donald Tramp i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovaraće na Floridi o prijedlozima za mirovni sporazum.

Šef Kremlja poručuje da će, ako Kijev ne želi da riješi situaciju mirnim sredstvima, Rusija realizovati ciljeve specijalne vojne operacije oružanim putem.

Ruska protivvazdušna odbrana oborila tokom noći 25 ukrajinskih dronova iznad šest ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Bijela kuća nije izdala posebno saopštenje u vezi sastanka, ali je u rasporedu za vikend koji je poslala medijima precizirala satnicu za sastanak između Trampa i Zelenskog za nedjelju u 15 sati, prenosi Njujork tajms. Više detalja nije saopšteno.

Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim mrežama u petak.

On je rekao da će tom prilikom donijeti novi plan od 20 tačaka za okončanje rata, koji uključuje prijedlog za demilitarizovanu zonu, a glavni fokus sastanka biće bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

