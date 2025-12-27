Logo
Large banner

Putin: Zauzeli smo Mirnograd i Guljajpole

Izvor:

Indeks

27.12.2025

20:44

Komentari:

2
Путин: Заузели смо Мирноград и Гуљајполе
Foto: Tanjug/Russian Presidential Press Service via AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin obišao je jedno od komandnih mjesta ruskih oružanih snaga gd‌je je informisan da su ruske snage zauzele ukrajinske gradove Mirnograd i Guljajpole, saopštio je Kremlj.

Putin je na sastanku koji je vodio sa komandantom mjesta primio izvještaje od načelnika ruskog glavnog štaba, Valerija Gerasimova, kao i komandanta grupa ruskih snaga "Centar" i "Istok". Prenijeli su mu da su ruske snage zauzele grad Mirnograd u ukrajinskoj regiji Donjeck, kao i Guljajpole u ukrajinskoj regiji Zaporožje.

Šta je rekao Putin

"Oslobođenje Mirnograd (Rusi ga zovu Dmitrov) i Guljajpole su važni rezultati borbenog d‌jelovanja. Što se tiče Mirnograd, to je ozbiljan korak prema potpunom oslobođenju Donjecke narodne republike. Guljajpole je drugi najveći grad u Zaporožju. Nakon njegovog oslobođenja, dobri su izgledi za razvoj ofanzive u Zaporoškoj regiji", rekao je Putin.

Putin je na sastanku u neimenovanom komandnom centru ruske vojske komentirao i eventualno mirno okončanje rata.

Prema ruskoj novinskoj agenciji TASS, Putin je rekao i da Rusija vidi kako Kijev "nije u žurbi" da rat okonča mirnim putem.

(Indeks)

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

Ukrajina

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Пронађено 15 килограма метамфетамина, приведена жена

Svijet

Pronađeno 15 kilograma metamfetamina, privedena žena

2 h

0
Познато стање баке коју је манијак избо пред унуком

Srbija

Poznato stanje bake koju je manijak izbo pred unukom

2 h

0
Драма у Бијељини: Дијете (10) упало у шахт

Društvo

Drama u Bijeljini: Dijete (10) upalo u šaht

2 h

0
Фантастична браћа Бејкер: Љубавна игра музике

Emisije

Fantastična braća Bejker: Ljubavna igra muzike

2 h

0

Više iz rubrike

Пронађено 15 килограма метамфетамина, приведена жена

Svijet

Pronađeno 15 kilograma metamfetamina, privedena žena

2 h

0
Отказано или одложено више од 1.000 летова, олуја јењава

Svijet

Otkazano ili odloženo više od 1.000 letova, oluja jenjava

4 h

0
Мадуро изразио спремност да разговара са САД

Svijet

Maduro izrazio spremnost da razgovara sa SAD

4 h

0
Готово 40 % Нијемаца вјерује да ће влада пасти прије истека мандата

Svijet

Gotovo 40 % Nijemaca vjeruje da će vlada pasti prije isteka mandata

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

06

Srušio se avion u more nedaleko od plaže Kopakabana: Snimak haosa u Riju, ima mrtvih

22

01

Podatak koji jasno pokazuje raspad Partizana

21

44

Džudo klub Banjaluka najbolji u Republici Srpskoj

21

35

U Francuskoj 30 ljudi dijeli jedan auto, a ključevi su u seoskoj kafani

21

30

Sara Ćirković pobijedila Sajdu Mosker iz Paname

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner