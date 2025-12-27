Putin: Zauzeli smo Mirnograd i Guljajpole

Ruski predsjednik Vladimir Putin obišao je jedno od komandnih mjesta ruskih oružanih snaga gd‌je je informisan da su ruske snage zauzele ukrajinske gradove Mirnograd i Guljajpole, saopštio je Kremlj.

Putin je na sastanku koji je vodio sa komandantom mjesta primio izvještaje od načelnika ruskog glavnog štaba, Valerija Gerasimova, kao i komandanta grupa ruskih snaga "Centar" i "Istok". Prenijeli su mu da su ruske snage zauzele grad Mirnograd u ukrajinskoj regiji Donjeck, kao i Guljajpole u ukrajinskoj regiji Zaporožje.

Šta je rekao Putin

"Oslobođenje Mirnograd (Rusi ga zovu Dmitrov) i Guljajpole su važni rezultati borbenog d‌jelovanja. Što se tiče Mirnograd, to je ozbiljan korak prema potpunom oslobođenju Donjecke narodne republike. Guljajpole je drugi najveći grad u Zaporožju. Nakon njegovog oslobođenja, dobri su izgledi za razvoj ofanzive u Zaporoškoj regiji", rekao je Putin.

Putin je na sastanku u neimenovanom komandnom centru ruske vojske komentirao i eventualno mirno okončanje rata.

Prema ruskoj novinskoj agenciji TASS, Putin je rekao i da Rusija vidi kako Kijev "nije u žurbi" da rat okonča mirnim putem.

(Indeks)