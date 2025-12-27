Otkazano ili odloženo više od 1.000 letova, oluja jenjava

Više od hiljadu letova je otkazano ili odloženo usljed snijega u regionu američkog sjeveroistoka i Velikih jezera u vrijeme kada su hiljade ljudi krenule na put između Božića i Nove godine.

Prema podacima servisa za praćenje letova "Flajtaver", od sinoć je otkazano najmanje 1.500 letova.

Nacionalna meteorološka služba upozorila je na opasne uslove za putovanje od Velikih jezera preko sjevernog srednjeatlantskog dijela i južne Nove Engleske, uz mogućnost nestanka struje.

Meteorolozi su rekli da se očekuje da će oluja oslabiti do noćas, prenosi AP.

- Oluja definitivno jenjava, jutros je na sjeveroistoku malo bilo snježnih padavina - rekao je Bob Oravec, meteorolog u Nacionalnoj meteorološkoj službi sa sjedištem u Merilendu.

U Njujorku je u posljednja 24 časa palo oko 10 centimetara snijega, nešto manje od predviđenog.

Oravac je rekao da se oluja brzo kreće sa sjeverozapada ka jugoistoku SAD, a najveće snježne padavine u oblasti Njujorka dostigle su više od 15 centimetara u centralnom i istočnom Long Ajlendu.

Dalje na sjeveru, u Ketskilskim planinama, palo je oko 25 centimetara snijega.