Gotovo 40 % Nijemaca vjeruje da će vlada pasti prije isteka mandata

Gotovo 37 odsto Nijemaca vjeruje da vlada kancelara Fridriha Merca vjerovatno neće odslužiti cijeli mandat, koji bi trebalo da se završi početkom 2029. godine, pokazala je anketa agencije "Jugov" za list "Velt am zontag".

Prema anketi, 37 odsto ispitanika smatra da je vrlo malo vjerovatno da će koalicija Hrišćansko-demokratske unije Njemačke/Hrišćansko-socijalne unije /CDU/CSU/ i Socijaldemokratske partije Njemačke /SPD/ ostati na vlasti do kraja mandata u proljeće 2029. godine.

U međuvremenu, 53 odsto vjeruje da će Mercova vlada trajati do sljedećih izbora, a devet odsto ili nije imalo mišljenje ili je odbilo da odgovori.

Sumnje u opstanak koalicije jače su u istočnoj Njemačkoj nego na zapadu. U istočnim pokrajinama 42 odsto smatra da je rani kolaps vjerovatan, u poređenju sa samo 36 odsto u zapadnoj Njemačkoj.

Anketa je sprovedena od 17. do 19. decembra među 1.010 učesnika.

Ranija anketa instituta INSA za njemački list "Bild" pokazala je da samo 22 odsto Nijemaca odobrava Mercov učinak kao kancelara.

Nijemci su glasali na vanrednim saveznim izborima 23. februara na kojima je konzervativni blok CDU/CSU predvođen Mercom pobijedio sa 28,6 odsto glasova, a slijedi ga desničarska Alternativa za Njemačku /AfD/ sa rekordnih 20,8 odsto