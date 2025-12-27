Logo
Marinada je prošlost, ovo voće će omekšati meso

Месо одрезак кухиња
Foto: Lukas/Pexels

Mnogi su se bar jednom susreli sa situacijom da pečena svinjetina ili juneće meso ostane žilavo i tvrdo. Postoji jednostavan trik koji može rešiti ovaj problem, a to je kivi.

Kivi sadrži posebne enzime koji pomažu razgradnju vezivnog tkiva u mesu, čineći ga znatno mekšim. Da biste postigli savršenu teksturu, dovoljno je da kriške kivija stavite na meso i ostavite ga da odstoji neko vrijeme prije pripreme, slično kao kod mariniranja.

Ako meso pripremate u marinadi, sve uradite kao i obično, a sat ili dva prije pečenja dodajte kriške kivija. Važno je da meso ne stoji predugo prekriveno kivijem, jer bi moglo postati previše mekano i raspadati se tokom pripreme.

Umjesto kivija, sličan efekat postiže i ananas, pa ga možete koristiti kao alternativu za dodatno omekšavanje mesa. Ovaj jednostavan trik garantuje da će vaše meso biti sočno, mekano i savršeno za sve božićne i praznične obroke.

