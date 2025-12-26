Logo
Large banner

Pretvorite zimske cipele u vodootporne uz ovaj jednostavan trik

Izvor:

Ona

26.12.2025

15:37

Komentari:

0
Претворите зимске ципеле у водоотпорне уз овај једноставан трик

Zima umije da bude nemilosrdna prema obući. Kiša, snijeg, bljuzgavica i so na ulicama vrlo brzo ostave trag na zimskim cipelama, naročito ako nisu fabrički zaštićene.

I dok specijalni sprejevi često koštaju više nego što bismo željeli, rješenje se zapravo krije u stvarima koje već imate kod kuće.

Zaštita zimskih cipela može biti jednostavna, brza i iznenađujuće efikasna, a sve što vam je potrebno jeste pčelinji vosak ili obična svijeća i fen za kosu. Ovaj trik stvara tanak, ali pouzdan vodootporni sloj koji sprečava prodiranje vlage i produžava vijek obuće tokom cijele sezone.

Kako da zaštitite cipele bez posebne opreme

Prije nego što počnete, važno je da su cipele potpuno čiste i suve. Prašina, blato i vlaga sprečavaju da se vosak ravnomerno veže za površinu, pa je ovaj korak ključan ako želite dobar rezultat.

Kada su cipele spremne, uzmite pčelinji vosak ili običnu belu svijeću i istrljajte spoljašnji dio obuće. Nije potrebno pretjerivati, dovoljan je tanak, vidljiv sloj. Posebnu pažnju obratite na šavove i spojeve, jer su to mjesta na kojima voda najlakše pronalazi put.

Zatim dolazi dio sa fenom. Uključite ga na najjaču temperaturu i usmjerite topao vazduh ka površini cipela. Vosak će početi da se topi i polako upija u materijal, stvarajući zaštitni film koji odbija vodu. Ovaj proces traje svega nekoliko minuta, ali je presudan za krajnji efekat.

Zašto ovaj trik zaista funkcioniše

Kada se vosak ohladi i stvrdne, formira se barijera koja ne dozvoljava vodi da prodre u unutrašnjost cipela. Nakon hlađenja, eventualni višak možete nežno ukloniti mekom krpom, ali bez pretjeranog trljanja kako se zaštitni sloj ne bi skinuo.

Rezultat su suve noge i cipele koje izgledaju očuvano čak i nakon šetnje po kiši ili snijegu. Ovaj trik je posebno praktičan za kožne i platnene zimske cipele, a njegova prednost je što ne zahtjeva novac, posebne preparate ni mnogo vremena.

U sezoni kada zima ne bira, ovakva mala, praktična rješenja često prave najveću razliku.

(Ona.rs)

Podijeli:

Tagovi:

cipele

zima

čizme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Horoskop

Zanimljivosti

Stiže teška zima: Tri znaka horoskopa se suočava sa izazovima

8 h

0
Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година

Srbija

Tačno ovog dana stiže hladnoća kakvu nismo vidjeli bar 40 godina

1 d

0
Ледено у Москви: Забиљежена најнижа температура ове зиме

Svijet

Ledeno u Moskvi: Zabilježena najniža temperatura ove zime

2 d

0
Аутомобил у снијегу

Auto-moto

Kako brže zagrijati motor automobila zimi?

3 d

0

Više iz rubrike

Потребна вам је само једна столица: Пет вјежби да "спржите" доњи стомак

Savjeti

Potrebna vam je samo jedna stolica: Pet vježbi da "spržite" donji stomak

2 h

0
Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

Savjeti

Ovaj dio veš mašine treba redovno čistiti: Veš može da smrdi poslije pranja zbog njega

4 h

0
Неко вас вријеђа: Ово су три магичне ријечи које помажу

Savjeti

Neko vas vrijeđa: Ovo su tri magične riječi koje pomažu

5 h

0
Овај сок чудесно обнавља плућа пушача

Savjeti

Ovaj sok čudesno obnavlja pluća pušača

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner