Tačno ovog dana stiže hladnoća kakvu nismo vidjeli bar 40 godina

Blic

25.12.2025

12:20

Тачно овог дана стиже хладноћа какву нисмо видјели бар 40 година
Foto: Pixabay

Najnoviji meteorološki proračuni ukazuju na mogućnost povratka zime kakvu Srbija nije iskusila decenijama. Meteorolog Ivan Ristić upozorio je da IRIE prognostički model, po prvi put, za jutro 5. januara 2026. godine prognozira čak -21 stepen Celzijusa za jedan dio Beograda!

Kako je Ivan Ristić naglasio, moguće je da nas od nove godine sačeka puno snega i temperature kakve nismo vidjeli 40 godina.

Ovo je prvi put da mi moj IRIE model prognozira -21 stepen za aerodrom Beograd u jutro 5.1.2026. godine, ovo je najnoviji izlaz modela forsiran sa AIFS vještačkom inteligencijom. Puno snijega i temperature kao pre 40 godina, povratak u prošlost - napisao je on.

Podsjetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) rano jutros izdao je najnovije upozorenje za područje Srbije na formiranje sniježnog pokrivača tokom današnjeg dana, 25. decembra, a kako navode najviše pahulja pašće na istoku zemlje.

С љубављу храбрим срцима

Republika Srpska

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj 1411 do sada pozvan 34.150 puta

Prema aktuelnoj prognozi RHMZ, u istočnoj Srbiji snijeg će padati tokom većeg dijela dana, uz formiranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 centimetara u nižim predijelima Timočke i Negotinske krajine.

"Do preko 30-40 cm snega pašće u planinskim predelima Karpatske oblasti, gdje se zbog pojačanja vjetra očekuje i stvaranje snežnih nanosa", napominju iz RHMZ.

U ostalim krajevima Srbije, posebno u regionima južno od Save i Dunava, takođe se očekuje formiranje snežnog pokrivača, ali znatno manjeg intenziteta.

Snijeg će u tim oblastima biti najizraženiji u jutarnjim i prepodnevnim satima, dok se tokom dana očekuju povremeni prestanak padavina, navode iz RHMZ, prenosi Blic.

Vremenska prognoza

zima

Srbija

Komentari (0)
