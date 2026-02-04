Zabio sestri nož u leđa, pa je ostavio ispred bolnice

Porodična svađa u napuljskoj četvrti Pontičeli završila je smrtonosno kada je 28-godišnji muškarac nožem ubo svoju 22-godišnju sestru.

Nakon ubistva predao se policiji, a tužilaštvo mu je odredilo pritvor i sumnjiči ga za ubistvo s predumišljajem.

Prema navodima italijanskih vlasti, mlada žena preminula je u utorak poslijepodne u bolnici Vila Betanija, u koju je dovezena s teškim povredama nakon uboda nožem u leđa. Osumnjičeni je nakon napada sestru automobilom dovezao do bolnice, ostavio je ispred hitnog prijema i pobjegao. Policija mu je ubrzo ušla u trag zahvaljujući snimcima nadzornih kamera, nakon čega je odlučio da se sam preda, javlja RAI.

Njih dvoje živjeli su sami u istom stanu u istočnom dijelu Napulja. Istraga je pokazala da su među njima duže vrijeme postojali ozbiljni sukobi. Prema prvim rekonstrukcijama, svađa je izbila zbog buke u stanu, a potom je prerasla u fizički obračun. U jednom trenutku muškarac je uzeo nož i ubo sestru u leđa.

Policija je intervenisala nakon dojave iz bolnice da je primljena teško povrijeđena djevojka s vidljivim povredama lica i ubodnom ranom. Uprkos naporima ljekara, preminula je ubrzo po dolasku. Oružje kojim je počinjeno ubistvo zasada nije pronađeno.

Istražioci zasada isključuju direktnu povezanost zločina s organizovanim kriminalom, iako je riječ o četvrti obilježenoj socijalnim problemima i snažnim prisustvom kriminalnih organizacija, prenosi Dnevnik.hr.