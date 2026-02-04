Logo
Stručnjaci otkrili kada je brak najsrećniji

04.02.2026

14:15

Iako brak rijetko teče bez izazova, određene godine donose osjećaj ravnoteže, bliskosti i dublje povezanosti, a stručnjaci tvrde da se upravo tada parovi osjećaju najsrećnije.

Dok su prvi mjeseci često obilježeni zaljubljenošću i prilagođavanjem, s godinama brak dobija dublje značenje, stabilnost i novu vrstu bliskosti.

Upravo zato mnoge zanima postoji li period u kojem se većina parova osjeća posebno ispunjeno i zadovoljno, a odgovor je – da, čak dva, prenosi Zadovoljna.hr..

Stručnjaci za odnose i dugoročna istraživanja pokazuju da se treća godina braka često smatra jednom od najsrećnijih. Nakon početnog perioda prilagođavanja, parovi tada već imaju izgrađene rutine, ali i dalje zadržavaju osjećaj bliskosti i uzbuđenja. Do te faze partneri su se upoznali u svakodnevnim situacijama, naučili rješavati nesuglasice i razvili osjećaj timskog funkcionisanja, što donosi veću emocionalnu sigurnost i zadovoljstvo.

Drugo izrazito srećno razdoblje dolazi nakon 20. godišnjice braka, koju mnogi nazivaju i „drugim medenim mjesecom“. U toj fazi parovi često iza sebe ostavljaju najintenzivnije životne obaveze – odgoj djece, karijeru i finansijske izazove – te ponovo imaju više vremena jedno za drugo. Djeca su odrasla, pritisci su manji, a odnos se temelji na dubokom povjerenju, prijateljstvu i zajedničkoj prošlosti.

Ono što ove godine čini posebno srećnim jeste osjećaj postignuća i stabilnosti.

Partneri se više ne pokušavaju dokazivati, već uživaju u onome što su zajedno izgradili. Ljubav tada poprima mirniji, ali snažniji oblik, a zajednički trenuci postaju svjesniji i kvalitetniji.

Iako ne postoji univerzalna formula za srećan brak, treća godina i razdoblje nakon 20. godišnjice često se izdvajaju kao momenti kada se odnos prirodno vraća ravnoteži, bliskosti i radosti – podsjećajući da prava sreća u braku dolazi kroz vrijeme, strpljenje i zajednički rast.

Brak

Ljubav

sreća

