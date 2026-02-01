Potpuno neobično mjesto za vjeridbu: Sudbonosno ''da'' izgovorila na deponiji

Na mjestu gdje bi rijetko ko očekivao romantičnu priču, među hrpama otpada, Cazinjanka Neira vjerila se sa Danielom – upravo tamo gdje su se upoznali, pomažući napuštenim psima.

Njihovo prijateljstvo, koje je započelo zajedničkom brigom o životinjama, s vremenom je preraslo u ljubav. Danas zajedno grade azil za pse, pružajući im sigurnost i toplinu.

Prosidba nije bila raskošna, ali je bila iskrena i simbolična – na mjestu gdje su zajedno proveli bezbroj sati pomažući onima koji ne mogu govoriti, Daniel je Neiri postavio životno pitanje, a ona je rekla “da”.

Ova priča podsjeća da prava ljubav ne bira savršene lokacije, već prave ljude. Na deponiji, tamo gdje mnogi vide samo ružnoću, Neira i Daniel pokazali su da ljubav i humanost mogu cvjetati i na neočekivanijim mjestima, prenio je Glas Krajine.