Koliko puta sedmično trebate imati seks da biste održali kvalitetnu vezu

Mnogi se pitaju koliko često bi trebali imati seks kako bi osigurali dugotrajnu i kvalitetnu vezu. Stručnjakinja je otkrila odgovor te pojasnila kako je seks povezan sa zadovoljstvom vezom, ali i životom generalno.

Profesorica u području ljudske seksualnosti Nicole McNichols predaje jedan od najpopularnijih predmeta na Univerzitetu u Vašingtonu. Predmet pod nazivom" Raznolikost ljudske seksualnosti" svake godine pohađa više od 4.000 studenata i gotovo uvijek postoji lista čekanja.

Ona navodi da su istraživanja pokazala da što je seks bolji, veća je vjerovatnoća da će par smatrati svoju vezu zadovoljavajućom i duže će ostati zajedno, prenosi DailyMail.

"Ako pogledate parove koji su zamoljeni da vode zabilješke o tome koliko su zadovoljni u svojim vezama i kakvo je njihovo psihičko blagostanje, uključujući koliko to koliko su zadovoljni životom uopšteno i koliko je zadovoljavajući njihov seksualni život, ono što vidite je da kada dođe do porasta seksualnog zadovoljstva, slijede radost i zadovoljstvo u vezi", objasnila je u podcastu New York Timesa Modern Love.

Napomenula je da to ne znači da morate često imati seks. Zapravo je dovoljno da jednom sedmično vodite ljubav.

"Ako parovi žele češće imati seks, to je odlično za njih, ali to neće nužno ojačati njihovu vezu. "Kada pogledamo korist seksa za dobrobit veze, ona se ne povećava nakon otprilike jednom sedmično. To nije veliki vremenski period", kaže McNichols.

Nije samo učestalost seksa ono što je važno uzeti u obzir. Parovi koji su u kvalitetnim vezama takođe unose nešto novo u svoj seksualni život otprilike jednom mjesečno.

"Ne mora značiti da trebate ići u seks šop i kupiti gomilu stvari od kože i kostim medicinske sestre. To je fantastično ako želite to isprobati, ali to može biti suptilno - npr. da umjesto misionarske poze isprobate podignutu misionarsku pozu", kazala je, misleći na to da partnerka tokom seksa može leći na jastuk i tako poboljšati vođenje ljubavi.