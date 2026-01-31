Brak ne puca samo zbog prevare: Razlozi su mnogo složeniji

U javnosti se često čuje da je prevara glavni krivac za raspad braka. Iako nevjera može biti veliki udarac i „posljednja kap“ koja dovede do prekida, psiholozi ističu da prevara vrlo često nije pravi ili jedini uzrok razvoda — već je simptom već postojećih problema u odnosu.

Stručnjaci za odnose i brak naglašavaju da većina problema u vezi, poput loše komunikacije, nezadovoljstva u odnosu ili emocionalne distance često počinju davno prije nego što dođe do nevjere. Nevjera je tada često samo javno očitovanje problema koji su već godinama prisutni, ali nisu riješeni.

Prema psihologinji dr Samanthi Rodman Vhiten, iako preljub može dovesti do razvoda, zapravo najveći uzrok razvoda braka leži u neriješenim obrascima ponašanja i sukobima koji se gomilaju. Uz to, i druge stručne analize ukazuju na to da emocionalno udaljavanje partnera značajno povećava rizik od raspada braka — i to čak i više nego sama riječ „prevara“.

Nedostatak zajedničkih ciljeva i podrške

Kada se partneri povuku jedno od drugog i prestanu dijeliti svoje potrebe i osjećaje, povezanost slabi, što stvara prilike za nezadovoljstvo i, posljedično, traženje povezanosti izvan braka. Psiholozi navode nekoliko ključnih problema koji dugoročno narušavaju odnos, često prije nego što dođe do bilo kakvog seksualnog ili emotivnog izdaje.

Emocionalna distanca, kada partneri prestanu dijeliti osjećaje i podržavati se, veza postaje prazna. Loša komunikacija, konflikti se ne rješavaju, već talože, što vodi daljnjem udaljavanju. Neriješeni sukobi i frustracije, ponavljajuće nesuglasice koje se ne riješe povećavaju napetost i nezadovoljstvo.

Nedostatak zajedničkih ciljeva i podrške, partneri koji nisu na istoj emocionalnoj ili životnoj talasnoj dužini često se udaljavaju. Jedna studija čak sugeriše da nezadovoljstvo u braku ne mora nužno dovesti do nevjere, ali nezadovoljstvo je često prisutno i prije preljuba, a prevara samo dodatno narušava razlog za ostanak zajedno.

Najvažnija poruka stručnjaka je sljedeća: prevara često nije izvor problema, već simptom dubljih teškoća u vezi. Ako par nema zdrav način rješavanja konflikata, ako se osjećaji ignorišu ili potiskuju, partneri se postupno emocionalno udaljavaju, a onda se to može manifestovati, između ostalog, i kroz nevjeru.

To znači da fokus stručnjaka često nije samo na tome kako spriječiti nevjeru, nego kako izgraditi kvalitetnu komunikaciju, emocionalnu bliskost i rješavanje problema u vezi prije nego što dođe do ozbiljnijih prelomnih trenutaka. Iako nevjera može biti težak udarac i često se medijski ističe kao glavni razlog razvoda, psiholozi jasno naglašavaju da temeljni uzrok mnogih propalih brakova nisu same afere, nego su to dugi obrasci neriješenih problema, emocionalna udaljenost i nefunkcionalna komunikacija.

