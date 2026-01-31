Logo
Prve fotografije nakon urušavanja u centru grada: Obustavljen saobraćaj, oglasili se iz Hitne pomoći

Izvor:

RTS

31.01.2026

14:54

Komentari:

0
Срушила се кућа у Београду
Foto: AMIR HAMZAGIĆ/Tanjug/AP

U Ulici Džordža Vašingtona u centru Beogradu srušio se dio napuštene kuće i dio građevinske skele koja je bila naslonjena na kuću.

U Hitnoj pomoći su rekli da nema povrijeđenih.

Александар Врањеш

Republika Srpska

Vranješ: Političko Sarajevo, Šmit i opozicija žele institucionalnu krizu u Srpskoj do oktobra

Oštećena su četiri parkirana vozila, a obustavljen je tramvajski saobraćaj od Bajlonijeve pijace ka gradu.

U toku je pregled objekta.

kuća

Beograd

