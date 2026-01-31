Prve fotografije nakon urušavanja u centru grada: Obustavljen saobraćaj, oglasili se iz Hitne pomoći

Izvor:
RTS
31.01.2026
14:54
Komentari:0
U Ulici Džordža Vašingtona u centru Beogradu srušio se dio napuštene kuće i dio građevinske skele koja je bila naslonjena na kuću.
U Hitnoj pomoći su rekli da nema povrijeđenih.
Oštećena su četiri parkirana vozila, a obustavljen je tramvajski saobraćaj od Bajlonijeve pijace ka gradu.
U toku je pregled objekta.
