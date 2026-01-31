Greške zbog kojih kosa izgleda beživotno

Stručnjaci upozoravaju na tri greške prilikom pranja kose, a sada otkrivaju kako da je pravilno perete i postignete zdraviji, sjajniji izgled.

Nega kose danas se s razlogom smatra pravom naukom. Iako savremena rutina često podrazumijeva čitav niz proizvoda - od pilinga i šampona, preko regeneratora, do maski i ulja, sve počinje jednim osnovnim, ali presudnim korakom: pravilnim pranjem kose.

Ono podrazumijeva mnogo više od samog nanošenja šampona. Ključno je poznavati sopstveni tip vlasišta, ali i obratiti pažnju na male, često zanemarene trikove koji prave veliku razliku. Upravo u tim detaljima većina ljudi nesvesno greši.

Ako ste uvereni da pravilno negujete kosu, a ona i dalje ne izgleda onako kako biste želeli, moguće je da nesvesno pravite neke od najčešćih grešaka. U nastavku izdvajamo one koje najviše utiču na krajnji rezultat.

Regenerator nanosite na mokru kosu

Malo je poznato da regenerator daje znatno bolje rezultate kada se nanosi na blago prosušenu kosu. Prije njegove upotrebe preporučuje se da kosu iscijedite i kratko obrišete peškirom, oko 10 do 15 sekundi. Na taj način, aktivni sastojci regeneratora bolje se vezuju za vlas, umesto da se razblaže vodom i jednostavno skliznu niz kosu. Kada kosa nije natopljena vodom, proizvod ostaje koncentrisaniji, pa je i njegov efekat vidljiviji.

Pogrešan redosljed nanošenja proizvoda

Iako smo navikli da kosu prvo peremo šamponom, a zatim nanosimo regenerator, stručnjaci savetuju da povremeno isprobate i obrnut redosljed. Ova metoda, poznata kao „šampon sendvič“, postala je popularna na TikToku. Nanošenje regeneratora ili maske pre pranja dubinski hidrira vlas, ali je ne otežava. Ovakav pristup štiti kosu od isušivanja tokom pranja, vraća joj mekoću i prirodan sjaj, a istovremeno omogućava temeljno čišćenje. Posebno se preporučuje osobama sa farbanom i kovrdžavom kosom.

Nanošenje šampona na vrhove kose

Količina šampona potrebna za jedno pranje zavisi od dužine i gustine kose, ali je gotovo uvijek manja nego što se u praksi koristi. Šampon se nanosi isključivo na vlasište, gdje se nakupljaju nečistoće i višak sebuma, dok se dužina i vrhovi čiste tokom ispiranja. Regenerator, s druge strane, nikada se ne nanosi na vlasište, već samo na dužinu i krajeve. Za kratku do srednje dugu kosu dovoljna je količina regeneratora veličine badema, dok se za dugu i gustu kosu može koristiti nešto veća količina, prenosi Informer.