Slušajte svoje tijelo: Malo ljenčarenja može da spasi srce

U vremenu kada nam se čini da je produktivnost apsolutni prioritet, čak i svijet velnesa često je nameće kao rješenje za sve probleme – buđenje u ranu zoru, jutarnji trening i aktivnosti kojima popunjavamo slobodno vrijeme nude se kao dobar recept.

Ipak, realnost je često drugačija. Odmor, fleksibilnost i distanca od strogih pravila za mnoge su bolja opcija od rigidnog pridržavanja rutine i rasporeda. To potvrđuje i nauka – istraživanja koja su se bavila zdravljem srca i kardiovaskularnog sistema pokazala su da odmor i malo ljenčarenja mogu biti baš ono što je našem organizmu potrebno.

Gradovi i opštine Republika Srpska dobija "grad budućnosti"

Kada je zdravlje srca u pitanju, postoje smjernice kojih bi svi trebalo da se pridržavamo kako bismo obezbijedili dug i zdrav život – redovno kretanje, izbjegavanje masne i slane hrane, alkohola i cigareta, kao i pretjerano sjedilačkog načina života, najbolji su recept za zdravo srce. Ipak, postoje i određene "lijene" navike koje bi mogle da smanje rizik od razvoja srčanih bolesti. Evo o čemu je riječ.

Duže spavanje vikendom? Može!

Iako većina nas voli da duže spava kada god je to moguće, često se preporučuje da se ipak držimo rasporeda spavanja koji imamo tokom radne nedjelje. U tome ima istine – duže spavanje vikendom može poremetiti ritam sna, ali nova istraživanja pokazuju da ima i određene prednosti.

Istraživanje predstavljeno prošle godine na Evropskom kongresu kardiologa pokazalo je da duže spavanje vikendom može značajno da smanji rizik od srčanih bolesti. Studija je trajala 14 godina i obuhvatila više od 90.000 odraslih osoba iz baze podataka UK Biobank, a sproveli su je kardiovaskularni naučnici iz pekinške bolnice Fuvaj.

Hronika Detalji nezgode u Donjim Vijačanima: Dvije osobe povrijeđene

Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su vikendom nadoknađivali izgubljene sate sna imali čak 19 odsto manji rizik od razvoja bolesti srca u poređenju sa onima koji su zadržavali nedovoljnu, ali ujednačenu rutinu spavanja.

Kako ovo uklopiti u svoju rutinu, a da ne poremetimo cirkadijalni ritam? Ključ je u tome da, iako sebi dozvolimo nekoliko sati sna više, ne odlažemo previše odlazak na spavanje. Ako inače ležete u 23 časa, pokušajte da i vikendom zaspite ne mnogo kasnije, ali nemojte da navijate alarm za sljedeće jutro i dozvolite svom organizmu nekoliko dodatnih sati sna.

Jedan "lazy day" nedjeljno

Ne treba osjećati grižu savjesti zbog dana odmora – upravo suprotno, istraživanja pokazuju da jedan "lazy day" nedjeljno može da snizi krvni pritisak, ublaži anksioznost i poboljša raspoloženje i opšte blagostanje.

U vremenu hiperproduktivnosti često odmor povezujemo sa lenjošću i neproduktivnošću, ali pravi "lazy day" zapravo znači svesni odmak od obaveza i digitalne užurbanosti. Iako "lijeni" dan ne smanjuje direktno rizik od srčanih bolesti, prema istraživanjima Američkog udruženja za srce, redovni periodi odmora mogu da smanje hipertenziju i rizik od kardiovaskularnih oboljenja.

Region Pupovac: Nisam iznenađen grafitom u Zagrebu

Studije o godišnjim odmorima dodatno pokazuju da dosljedan odmor smanjuje nivo stresa i rizik od metaboličkog sindroma i do 25 odsto.

"Ponekad je najproduktivniji izbor odmor. Mi smo ljudska bića, a ne ljudski radnici", rekao je britanski biohaker Tim Grej za portal Trill. Iako ovaj "lijeni" dan ne provodimo u provjeravanju mejlova, rješavanju zaostalih obaveza i planiranju naredne radne nedjelje, ključ je da to bude aktivan odmor.

Društvo Sutra oblačno i hladnije

Iskoristite ga da se naspavate, opustite i, na primjer, prošetate u prirodi.